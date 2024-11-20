抖音崩了？客服回应：正在排查中

今日下午，多名网友在社交平台上反映遭遇抖音应用故障，私信中分享的视频无法打开，均显示“视频不见了”。此外，部分用户还表示无法查看自己的收藏与浏览记录。
针对这一情况，抖音客服表示已经注意到用户反馈的问题，并正在进行排查，同时请用户耐心等待。经过实测，抖音目前已恢复正常，视频可以正常浏览。
对于此次突发的崩溃，一些网友表示他们尝试了卸载并重新安装应用，还有人误以为是自己网络出现问题。抖音方面正在积极处理这一技术问题，并努力减少对用户的影响。
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11月20日，抖音遭遇技术故障，导致用户无法正常打开收藏和关注页面的视频。抖音客服团队迅速做出响应，表示已经注意到大量用户反馈的这一问题，并正在进行紧急排查。此次技术故障影响了用户的正常使用，抖音方面对给用户带来的不便表示歉意，并承诺将加强技术监控和维护，防止类似事件再次发生。
支付宝遭遇服务异常，用户在进行付款操作时遭遇了“支付失败”、“交易创建失败”和“服务异常”等提示，导致无法完成交易。此次服务中断影响了支付宝的多项功能，包括但不限于正常的支付服务。支付宝官方尚未就此次服务异常事件发表正式回应，用户和公众正在期待官方的进一步信息和解决方案。
快科技11月22日消息近日，农夫山泉创始人钟睒睒在公开场合关于对纯净水的看法和言论仍在发酵。11月19日，钟睒睒在江西的一次活动中接受了媒体采访，当被问及今年4月农夫山泉时隔二十几年再次推出纯净水产品的原因时，他直言不讳地表示，这一举措是意气之举”。作为消费者的你，平时更倾向于选择哪个品牌的纯净水呢？
今天爆款剧续集《白夜破晓》正式开播，VIP可以一次性观看4集，虽然内容不错，但广告多遭到大量吐槽，即便是会员也面临无数广告。优酷客服对此回应称：优酷VIP的广告特权”指可自动减免部分视频播放前贴片广告的时长，但前贴片广告不包括节目开始后的内生广告、暂停广告等广告形式，这些广告形式可通过关闭、拖拽等方式跳过。目前还需要监管部门或消费者保护委员会等机构进行大力整治，规范行业细则，将目前这个相对不健康的状态扭转。
多名网友在社交平台发帖反映，使用iPhone进行微信语音或视频通话时遭遇频繁中断的问题，尤其是当切换到其他应用程序时，通话会被立刻中断。出现问题的微信版本主要为8.0.53。微信官方尚未对此事做出正式回应，用户们期待问题能够得到尽快解决，以恢复正常的通讯体验。
作为世界顶级奢华汽车品牌，劳斯莱斯可以说是多少人的究极梦想之车，然近日，多位网友发贴称被劳斯莱斯广告词侮辱”。网传一张形似宣传海报的图片显示，劳斯莱斯库里南，适合年轻人的入门家用小排量SUV，仅需691万起”，在多平台引发争议，有网友称，一句广告侮辱了我五次，心凉透了。所以如果你也觉得被冒犯，大可不必介怀，因为这本来就不是官方行为，压根儿也不存在什么嘲讽和侮辱。
杭州市民普遍收到了一条由10086发送的短信，该短信是杭州公安发布的安全提醒。短信中指出，目前针对iPhone用户的诈骗案件频繁发生，其中苹果手机的FaceTime功能被诈骗分子利用，成为实施诈骗的主要工具。如果平时不使用FaceTime功能，可以通过进入iPhone的“设置”菜单，找到“FaceTime通话”选项并选择关闭，以增强自身防护。
杭州市民收到来自10086的短信，提醒称针对iPhone手机的诈骗案件频发，其中“FaceTime”功能成为诈骗的主要工具。浙江杭州的卢女士就因一个FaceTime视频电话险些损失银行卡内的钱款。警方还提醒市民，慎重使用FaceTime，通过官方渠道核实身份，不随意透露个人信息，不与陌生人共享屏幕，提高反诈意识，保持警惕，遇疑请拨打反诈专线96110咨询，一旦被骗，及时拨打110报警。
抖音平台上的荐股内容引起了监管和公众的广泛关注。这些荐股直播间能够调动巨额资金，有时甚至导致某些股票因直接推荐出现涨停现象，这不仅引起了市场波动，也对其合规性提出了质疑。一旦收到举报，将尽快进行核实并采取相应的处理措施。
支付宝遭遇了支付服务故障，影响了安卓和iOS客户端的用户，导致他们无法完成支付操作。用户报告称遇到了余额宝提现延迟到账、花呗还款虽扣款成功但账单未更新等问题。支付宝的及时响应和处理显示了其对用户服务体验的重视，以及在面对技术挑战时的应对能力。