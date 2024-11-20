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抖音崩了？客服回应：正在排查中

2024-11-20 17:18 · 稿源：站长之家

今日下午，多名网友在社交平台上反映遭遇抖音应用故障，私信中分享的视频无法打开，均显示“视频不见了”。此外，部分用户还表示无法查看自己的收藏与浏览记录。

针对这一情况，抖音客服表示已经注意到用户反馈的问题，并正在进行排查，同时请用户耐心等待。经过实测，抖音目前已恢复正常，视频可以正常浏览。

对于此次突发的崩溃，一些网友表示他们尝试了卸载并重新安装应用，还有人误以为是自己网络出现问题。抖音方面正在积极处理这一技术问题，并努力减少对用户的影响。

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