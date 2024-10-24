​Spotify 推出自动审核工具 助力播客主持人管理评论

Spotify 最近推出了一项新功能。就在七月份，Spotify 开始允许听众在播客节目中发表评论。现在，他们又推出了一套新工具，旨在帮助播客主持人更好地管理和审核这些评论。

最开始，当评论功能刚推出时，播客主持人需要亲自审核评论并决定是否发布。现在，Spotify 引入了一个可配置的自动审核工具，可以自动过滤掉一些敏感或不当的评论，把它们送到主持人那里审核，而其余的评论则会被直接发布。

这个自动审核工具有三个设置选项，分别是 “标准”、“高” 和 “低”。如果你选择 “标准” 级别，系统会自动拦截那些可能敏感或不当的评论，把它们留给播客主持人审核。而如果设置为 “高”，那么所有评论都会被暂时保留，直到主持人批准。选择 “低” 级别则会自动发布所有评论，只有那些违反 Spotify 规则的评论会被拦截。

另外，Spotify 还特别提到，即使是那些被主持人发布的敏感评论，依旧会被隐藏，听众需要点击 “显示所有评论” 才能看到这些内容。为了进一步增强管理效果，播客主持人还可以添加特定的词汇、短语或表情符号到一个黑名单中，所有包含这些内容的评论都会被自动送到审核队列中。

当然，如果主持人觉得某些节目不适合有评论功能，他们也可以选择关闭评论。Spotify 还表示，未来会增加更多语言的支持。

自从七月份推出评论功能以来，Spotify 用户已经在65万个节目中发布了250万条评论，令人惊讶的是，发布的评论中大约有44% 得到了主持人的点赞或回复。Spotify 一直在努力提升播客的互动性，比如支持问答、投票和视频播客等功能。今年早些时候，Spotify 表示，使用这些互动功能的用户在30天内再次收听节目的可能性是其他用户的四倍。

划重点: 🔧 Spotify 推出自动审核工具，帮助播客主持人管理评论。 📊 评论审核工具有三个设置选项，提供不同程度的审核控制。 🌍 Spotify 计划支持更多语言，扩大评论管理功能。

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