AI日报：Claude3.5重磅升级；Runway推生成式角色表演工具Act-One；​Ideogram上线图片魔法填充功能；Stable Diffusion3.5发布

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、告别昂贵动捕!Runway推生成式角色表演工具Act-One 视频秒变动画，多风格随意切换!

我被Runway最新推出的Act-One工具深深震撼!这项革命性技术利用生成式AI模型，仅凭演员的视频和语音输入，就能轻松生成栩栩如生的角色动画，彻底颠覆了传统的动画制作流程。无需昂贵设备和繁琐后期制作，任何人都能制作高质量动画作品。操作简单且能生成多种风格的角色动画，为创作者提供了极大的创作自由。

【AiBase提要:】 🎬 革命性技术利用生成式AI模型，仅凭演员视频和语音输入生成栩栩如生的角色动画，彻底颠覆传统制作流程。 💡 操作简单，能生成多种风格的角色动画，为创作者提供极大创作自由。 🌟 处理复杂的多轮对话场景，应用场景广泛，为动画行业带来全新时代。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/runway

2、Ideogram上线Canvas功能:实现图片魔法填充、无缝扩展

Ideogram最新推出的Canvas功能为用户提供了强大的图像生成和编辑选项，让用户可以自由展开、对比、调整图像大小和顺序，甚至将多个图像结合成新作品。特别适合营销人员和内容创作者使用，提高创作效率与灵活性。

【AiBase提要:】 🖼️ 新功能 Canvas: Ideogram推出的新功能，支持图像生成与多种编辑选项。 ✂️ 创意无限: 用户可以通过输入提示生成四张图像，随心所欲进行修改。 📈 高效创作: 特别适合营销人员和内容创作者，提高创作效率与灵活性。

3、Stability AI发布Stable Diffusion3.5系列文生图模型

Stability AI发布了最强大的模型Stable Diffusion3.5，包含三个版本的全家桶，满足多样化需求。模型具有高定制性、高效性能和多样化输出，可在消费级硬件上运行，支持全球图像生成。

【AiBase提要:】 🔑 高定制性、高效性能和多样化输出 🔑 模型可在消费级硬件上运行，支持全球图像生成 🔑 宽松的社区许可，允许免费商用 详情链接:https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-diffusion-3.5-large

4、Claude3.5重磅升级:Sonnet编码能力秒杀o1，Haiku性价比无敌，还会用电脑!

Anthropic发布了升级版Claude3.5Sonnet和全新模型Claude3.5Haiku，在推理、编码和视觉处理方面取得显著进步。Sonnet在业界领先，表现出色，甚至超越了OpenAI o1-preview等公开模型。而Haiku是Anthropic最快的模型，性能与Claude3Opus相当，但成本更低，速度更快。两款模型都具备使用计算机的能力，为自动化流程和个性化体验开辟新可能性。

【AiBase提要:】 🚀 Sonnet编码能力领先业界，超越公开模型，如OpenAI o1-preview。 💡 Haiku是Anthropic最快的模型，性价比高，适合个性化体验生成。 💻 模型具备使用计算机能力，为自动化流程和任务开辟新可能性。

5、Canva推出全新文生图工具Dream Lab，一键生成3D插图!

Canva最新推出的AI功能中，最引人注目的是Dream Lab工具，利用Leonardo.ai的Phoenix模型，用户可以通过描述生成各种风格的图像。除此之外，Canva的Magic AI工具套件也进行了更新，提升了文本生成准确性，并增加了白板和视频编辑的新功能。然而，Canva宣布将提高一些商业客户的订阅价格，引发用户对逐步改进和新功能的价值反应不一。

【AiBase提要:】 🎨 Canva推出的新图像生成工具“Dream Lab”利用Leonardo.ai的Phoenix模型，可以根据描述生成多种风格的图像。 ✏️ Canva的“Magic”AI工具套件进行了更新，提升了文本生成准确性，并增加了白板和视频编辑的新功能。 💰 Canva宣布将提高一些商业客户的订阅价格，用户对逐步改进和新功能的价值反应不一。

6、扣子专业版模板商城发布：AI 最佳实践，一键复制

火山引擎推出的模板商城为用户提供了一种简单快捷的方式，让更多用户能够轻松使用AI能力，大幅提升工作效率和质量。商城内置多款源自AI最佳实践的优质模板，涵盖多个业务场景，用户可以一键复制并定制化应用。同时，商城还提供清晰分类和热门推荐，为用户带来更多可能性和灵感。

【AiBase提要:】 ⚙️ 模板商城降低AI应用门槛，让更多用户能够轻松使用AI能力，提升工作效率和质量。 💡 商城内置多款源自AI最佳实践的优质模板，涵盖智能客服、内容营销等多个业务场景。 🚀 用户可以一键复制模板并定制化应用，缩短工作准备时间，提高效率。

7、Genmo 重磅开源视频生成模型 Mochi1:高画质、超流畅，家用电脑也能创作好莱坞级大片!

Genmo 公司开源的最新视频生成模型Mochi1在视频生成领域引起了轰动，其高画质、超流畅的特点让家用电脑也能创作好莱坞级大片。Mochi1采用创新的Asymmetric Diffusion Transformer（AsymmDiT）架构，拥有100亿个参数，完全从头开始训练，为开发者提供了极大便利。

【AiBase提要:】 💡 Mochi1采用创新的Asymmetric Diffusion Transformer（AsymmDiT）架构，拥有100亿个参数，是迄今为止公开发布的最大视频生成模型。 💡 Mochi1具有卓越的运动质量和对文本提示的精准遵循，能生成长达5.4秒、帧率高达30帧/秒的流畅视频。 💡 Mochi1能模拟各种物理现象，生成的人物动作自然流畅，为开发者提供了视频生成的新可能性。 详情链接:https://huggingface.co/genmo/mochi-1-preview

8、腾讯推出ima.Co pilot智能工作台产品

腾讯最新推出的ima.Co pilot智能工作台产品由混元大模型提供技术支持，旨在为用户提供全新的搜读写体验。该产品具备知识获取、个人知识库打造和智能写作辅助等核心功能，能够轻松管理和获取知识，提供定制化回答，辅助写作任务。腾讯表示将推出更多版本以满足用户需求，展示了在人工智能领域的深入探索和持续创新，提升工作效率和学习效率，为用户提供智能化辅助工具。

【AiBase提要:】 🔍 知识获取:用户可通过ima.C opilot基于全网信源问答，整合优质内容到个人知识库，轻松获取知识。 📚 个人知识库打造:产品支持用户打造专属知识库，提供定制化回答，激发工作和学习灵感。 ✍️ 智能写作辅助:ima.C opilot能理解用户需求，辅助完成论文、作文、文案等写作任务。 详情链接:https://ima.qq.com/

9、PodCastLM来了!轻松将PDF文档转换为音频播客

PodCastLM是一款新推出的工具，旨在帮助用户将PDF文档内容转换为音频播客，提升信息传播的效率和趣味性。通过现代技术结合，用户可以轻松生成原创音频内容，节省时间和精力。

【AiBase提要:】 🔊 用户友好界面和流畅转换过程 🎙️ 转换PDF文档为音频播客 📚 适用于各类用户，如播客主播、内容创作者、教育工作者 详情链接:https://github.com/YOYZHANG/PodCastLM

10、Cohere推出多模态搜索模型Embed3

Cohere最新发布的多模态AI搜索模型Embed3支持通过文本和图像进行企业级检索，大幅提升图像搜索性能，助力企业挖掘数据价值。更新的API简化客户从其他模型切换的过程，提供更灵活的搜索体验。

【AiBase提要:】 🌟 用户可通过图像和文本进行多模态搜索 📈 更新后的模型大幅提升图像搜索性能，助力企业挖掘数据价值 🔄 更新的API简化客户从其他模型切换的过程 详情链接:https://cohere.com/blog/multimodal-embed-3

11、ChatGPT 高级语音模式登陆欧洲!

OpenAI最近将其ChatGPT高级语音模式扩展到欧盟等地区，实现与人类对话相媲美的响应速度。功能不仅在美国、英国用户中开放，还进行了多项改进，包括新增五种语音、自定义指令功能和对话内容记忆。与竞争对手Google的Gemini Live相比，ChatGPT提供更自然的对话体验和更高效的信息交互。

【AiBase提要:】 🚀 ChatGPT高级语音模式扩展到欧盟等地区，响应速度快，与人类对话媲美。 🔊 新增五种语音和自定义指令功能，用户可选择不同语音回应，控制ChatGPT行为。 💡 OpenAI在人工智能领域取得进一步突破，用户可享受更自然的对话体验和高效的信息交互。

12、法国AI创企Les Ministraux发布全新轻量级模型，性能超越Llama3!

Les Ministraux推出的Ministral3B和Ministral8B模型在边缘设备上表现出色，性能媲美开源模型，为用户提供高计算效率、低延迟的解决方案。然而，Mistral公司最近陷入争议，不再像以前那样开放，可能被微软收购。

【AiBase提要:】 🚀 Ministral3B和Ministral8B性能超越Llama38B和Mistral7B，Ministral8B在除代码能力外其他方面优于前者。 💡 Ministral3B和Ministral8B支持高达128k的上下文，为低于10B参数的模型树立新标杆，Ministral8B配备滑动窗口注意机制。 ⚙️ Les Ministraux模型可应用于管理AI智能体工作流程、创建任务助手等场景，Ministral8B的价格为每百万token0.1美元，Ministral3B为每百万token0.04美元。 详情链接:https://mistral.ai/news/ministraux/

13、秒杀人类!AI香水调配师来了，几秒钟就能开发高品质香水

NotCo与Cramer联手推出的NotCo生成式AI香水调配师革新产品，简化了香水研发流程，提高效率和创造性。经过盲测验证，AI生成的香水被评为“市场就绪”，展示了其实际应用潜力。AI技术的引入为香水行业注入新活力，展示了未来香水市场的更多可能性。

【AiBase提要:】 🌟 NotCo与Cramer推出了NotCo生成式AI香水调配师，能在几秒钟内快速开发高品质香水。 💡 AI技术的引入极大简化了香水的研发流程，使其更高效且具有创造性。 ✅ 经过盲测的AI香水已被专业调香师评估为“市场就绪”产品，展示了其实际应用潜力。

14、AI智能指环L-Ring2来了!集成ChatGPT4o，实时翻译、语音转文本、手势控制通通支持

L-Ring2是一款智能指环，集成了先进的人工智能技术，支持实时翻译、语音转文本、手势控制等功能。它不仅外观时尚，功能强大，而且耐用性高，适用于各种环境。这款智能设备能提供无缝的智能支持，让用户在工作和娱乐中享受便利。

【AiBase提要:】 🌟 L-Ring2集成AI助手，提供实时翻译和会议记录等智能服务。 🌍 作为空气鼠标，方便用户在电脑和幻灯片间自由切换。 📱 手势控制和Air Mouse技术让设备管理变得简单便捷。

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