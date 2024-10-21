一加13官宣10月31日发布：首发第二代东方屏 搭载骁龙8处理器

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:一加公司宣布，一加13将于10月31日下午4点正式发布。这款新机被官方誉为"全新十年开端的旗舰力作"，暗示其在各方面都超越了Pro版本。

新机的外观设计在延续了上一代产品的左上角圆形相机Deco设计的同时，对中框进行了调整，采用了金属直角边，并将哈苏品牌的Logo置于相机模组的右侧。一加13提供了白色、黑色和蓝色三种颜色供消费者选择。

一加13的最大亮点之一是其首发的第二代东方屏，这是一加与京东方合作的成果。一加的李杰表示，这可能是未来一年内市面上能买到的最佳手机屏幕。第二代东方屏采用了独家定制的X2发光材料，并搭载了Display P2屏幕芯片，这在屏幕色彩准确性和大视角色彩一致性等多个方面都带来了体验上的升级。

此外，第二代东方屏还全球首发了太阳显示技术，保证了即使在夏日户外的高亮环境下，屏幕内容也能清晰可见。该屏幕还首发了行业内唯一的满血全亮度类DC调光技术，确保了在极低亮度下也能提供高纯净度、高均匀性和低色偏的显示效果，提供了行业内最佳的低亮度显示体验。

第二代东方屏还拥有行业领先的明眸低频闪2.0技术，采用了3Pulse方案，实现了LTPO行业最强的低亮度SVM，兼顾了流畅度和护眼效果，是行业内首个获得莱茵智能护眼4.0认证的2K屏幕。

在显示素质、高亮可见性、护眼能力和流畅体验四个方面，第二代东方屏都达到了巅峰水平，因此获得了史上首个DisplayMate A认证，被认为是迄今为止最优秀的2K屏幕。

在核心配置方面，一加13搭载了高通骁龙8至尊版处理器，最高配置为24GB内存和1TB存储。手机配备了6000mAh的电池，并支持100W有线和50W无线闪充技术。

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