Anthropic 宣布 Claude AI 重大更新：全新界面和新的定制功能

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 19 日消息：Anthropic 公司日前宣布对其 iOS 和 Android 应用进行了重要更新，为移动用户带来了全新的界面和增强的功能。这次更新还首次推出了 iPad 应用，旨在为那些使用 Claude AI 进行个人和专业任务的用户提供更好的体验。

现在，用户可以通过添加特定信息，进一步个性化 Claude AI 的工作方式，使其指令更符合个人需求。此次更新标志着 Claude AI 功能提升的又一个里程碑，预计未来还会有更多新功能推出。

新的定制功能

一个实用的新功能是可以搜索并回顾过去的对话，方便用户随时访问关键信息。现在，用户可以重新查看之前的对话，提供更多灵活性和控制力，以提高工作效率。

用户还可以输入特定信息，为项目提供更多背景，并通过自定义指令修改 AI 的提示。例如，我让 Claude AI 帮我为三个孩子创建一个家务清单，随后补充说我的 7 岁孩子有 ADHD，AI 根据这一信息调整了建议以更符合我的需求。

这些新功能为提升生产力提供了更多可能性，尤其适用于那些同时处理多个项目或在复杂环境中使用 Claude AI 的用户，自定义指令在这些场景中尤为重要。

iPad 用户的专属应用

喜欢使用 iPad 的用户终于迎来了好消息。此前，Claude AI 只能在智能手机或电脑上运行。现在，Claude AI 拥有专门的 iPad 应用，扩展了应用的可用性，为用户提供了更加优化的界面，支持跨设备无缝使用 Claude AI。

应用更新后的界面和新增的项目支持，使用户在不同设备之间切换时更轻松，同时保持工作流程的连续性，进一步确立了 Claude AI 作为多功能 AI 生产力工具的地位。

展望未来

随着 Anthropic 推出这些更新，该公司继续将 Claude AI 定位为适用于多种设备和平台的强大且用户友好的工具。Claude 在移动端的增强功能彰显了 Anthropic 提升可访问性和用户体验的承诺，让 AI 在更广泛的任务和场景中更灵活地提供帮助。

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