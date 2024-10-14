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编程语言格局再变: C语言掉队，Rust 崛起、Mojo 语言闪耀登场

2024-10-14 10:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:最新发布的 TIOBE 编程社区指数中，编程语言的排名变化不大，尤其是在 C 语言掉出前三之后。这个月，Python 依然稳坐榜首，紧随其后的是 C++ 和 Java。Python 的使用率从上个月的20.17% 跃升至21.9%，显示出它的强劲势头;而 C++ 和 Java 也分别上升到了11.6% 和10.51%。

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TIOBE 软件公司的首席执行官保罗・扬森在发布声明中指出，随着数据量的急剧增加，开发者们对高效的数据处理和运算能力的编程语言需求也在上升。尤其是对那些易于学习并且安全性高的语言，成为了许多初入编程行业的开发者的首选。Python 虽然以其易学性和安全性著称，但在速度上却相对较慢。因此，业界正在积极寻找能够兼顾这些优点的新语言。

C++ 虽然是一个热门选择，但由于其显式的内存管理而不够安全，因此很难夺得编程语言的 “皇冠”。与此同时，Rust 的受欢迎程度正在逐步攀升，这个月它从1.32% 增长到1.45%，排在了第13位。Rust 以其安全性和高效性，可能会成为新一代编程语言中的佼佼者。

此外，Mojo 语言也在本月引起了广泛关注。Mojo 由 Chris Lattner 在2023年创立，首次进入 TIOBE 指数前50名，排名第49。扬森提到，Mojo 是一种结合了 Python 和 Swift 特点的语言，速度更快。它在短短一年的时间里就进入了前50名，展现出强劲的增长潜力。Mojo 被宣传为适合用于 “低级 AI 硬件” 编程，且不需要依赖 NVIDIA 的 CUDA 架构。

可以说，随着 Mojo 和 Rust 的崛起，编程语言的未来将会更加多元化，给开发者带来更多的选择。

划重点:

🌟 Python 继续领跑，使用率大幅上升至21.9%。

🚀 Rust 受欢迎程度提升，已排第13位，显示出良好的增长势头。

📈 Mojo 语言首次进入 TIOBE 前50，展现出快速发展的潜力。

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