编程语言格局再变: C语言掉队，Rust 崛起、Mojo 语言闪耀登场

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:在最新发布的 TIOBE 编程社区指数中,编程语言的排名变化不大,尤其是在 C 语言掉出前三之后。这个月,Python 依然稳坐榜首,紧随其后的是 C++ 和 Java。Python 的使用率从上个月的20.17% 跃升至21.9%,显示出它的强劲势头;而 C++ 和 Java 也分别上升到了11.6% 和10.51%。

TIOBE 软件公司的首席执行官保罗・扬森在发布声明中指出,随着数据量的急剧增加,开发者们对高效的数据处理和运算能力的编程语言需求也在上升。尤其是对那些易于学习并且安全性高的语言,成为了许多初入编程行业的开发者的首选。Python 虽然以其易学性和安全性著称,但在速度上却相对较慢。因此,业界正在积极寻找能够兼顾这些优点的新语言。

C++ 虽然是一个热门选择,但由于其显式的内存管理而不够安全,因此很难夺得编程语言的 “皇冠”。与此同时,Rust 的受欢迎程度正在逐步攀升,这个月它从1.32% 增长到1.45%,排在了第13位。Rust 以其安全性和高效性,可能会成为新一代编程语言中的佼佼者。

此外,Mojo 语言也在本月引起了广泛关注。Mojo 由 Chris Lattner 在2023年创立,首次进入 TIOBE 指数前50名,排名第49。扬森提到,Mojo 是一种结合了 Python 和 Swift 特点的语言,速度更快。它在短短一年的时间里就进入了前50名,展现出强劲的增长潜力。Mojo 被宣传为适合用于 “低级 AI 硬件” 编程,且不需要依赖 NVIDIA 的 CUDA 架构。

可以说,随着 Mojo 和 Rust 的崛起,编程语言的未来将会更加多元化,给开发者带来更多的选择。

划重点: 🌟 Python 继续领跑,使用率大幅上升至21.9%。 🚀 Rust 受欢迎程度提升,已排第13位,显示出良好的增长势头。 📈 Mojo 语言首次进入 TIOBE 前50,展现出快速发展的潜力。

