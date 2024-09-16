​马斯克的保镖团队扩充至20人，出行时卫生间都不离视线!

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息:最近，特斯拉的 CEO 埃隆・马斯克的安全措施引发了广泛关注。随着他的财富和名声不断攀升，所面临的安全威胁也愈加严峻，这让他不得不提升个人安保的等级。

据美国安全专家透露，马斯克的安保团队如今就像一个小型的特勤局，保镖人数也从以往的两人增加到了现在的20人。他的出行时总是环绕着这些全副武装的专业安保人员，连卫生间也不离开视线。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

今年6月，马斯克在特斯拉的年度股东大会上直言，针对他的威胁变得越来越疯狂。这种情况下，他的公众形象变得更加冷淡。为了应对这一切，马斯克的保镖团队不但负责他的安全，还协助管理他日常生活的琐事，比如洗车、取干洗衣物，甚至替他给酒吧的服务员留下小费，这样可以减少他在公众场合的曝光时间。

根据特斯拉官方文件披露的数据，今年马斯克的安保费用已经高达240万美元，2024年前两个月的支出就已经达到了50万美元，远超2019年同期的支出。这些保镖的职责已经超出了普通保安的范围，甚至在某些情况下，他们会对马斯克的行程和日常活动进行详细的安排，以确保他的安全。

随着马斯克的影响力日益扩大，他的生活和安全保障也变得愈加复杂。无论在何时何地，马斯克的保镖团队都紧随其后，时刻保障他的安全。

划重点: 🌟 马斯克的保镖团队已扩充至20人，出行时全副武装。 🔒 安保费用激增，2023年度支出达到240万美元。 💼 保镖团队不仅负责安全，还管理马斯克的日常琐事。

（举报）