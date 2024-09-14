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AI日报：Runway推出“Video to Video”功能；腾讯推AI游戏生成模型 GameGen-O；HeyGen推出Avatar 3.0；OpenAI新模型o1虚有其名？

2024-09-14 15:03 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Runway推出“Video to Video”功能 精神小伙秒变科幻片主角

Runway最新推出的Video to Video功能彻底改变了视频创作的游戏规则，让任何人都能成为数字魔法师，轻松改变视频风格、背景和氛围。这项创新技术让视频编辑变得简单易行，为用户提供前所未有的精确控制，开启了视频创作的全新可能性。

【AiBase提要:】

✨ 视频创作革命:Video to Video功能让普通用户也能制作惊艳视频效果，降低了高质量视频制作门槛。

🚀 精准控制创意表达:生成的视频准确呈现创作者的想象，无论是动作、表现力还是整体意图。

🎥 创意无限可能:用户可以自由改变背景、场景和物体材料属性，让创意插上翱翔的翅膀。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/runwayml

2、腾讯联合多所高校出品!AI游戏生成模型 GameGen-O 轻松生成高质量游戏元素

GameGen-O 是一款由香港和中国的几所大学与腾讯联合研发的 AI 模型，专门用于创建开放世界视频游戏的模拟。这款模型不仅能生成高质量的游戏内容，还模拟了多种游戏引擎的特性，为开发者提供了快速制作原型和测试不同游戏元素的便利工具。

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【AiBase提要:】

🌟 GameGen-O 能生成开放世界视频游戏的各种元素，帮助开发者快速制作原型。

🎮 模型旨在测试游戏概念，增强互动控制能力，而非创建完全可玩的游戏。

🔍 研究团队通过数据集建立和两阶段训练，为游戏开发带来新的可能性。

详情链接:https://gamegen-o.github.io/

3、HeyGen推出Avatar3.0:支持半身动作，AI数字人从此不再“假笑”

HeyGen最新推出的Avatar3.0系统重新定义了AI虚拟形象的可能性，为视频创作带来革命性变革。这次升级将虚拟角色的表现力提升到全新境界，不再局限于简单的口型同步。

视频来自官方，翻译：小互

【AiBase提要:】

🤖 动态脚本理解: 虚拟形象能准确捕捉话语中的微妙差别，传达说话者意图。

😊 精准的面部表情: AI根据对话内容生成恰到好处的表情，与信息内容完美匹配。

🎤 自然的语音变化: 系统精确控制每个单词的语气，使对话听起更自然流畅。

4、字节跳动AI助手豆包旗下“豆包爱学”升级

豆包爱学是字节跳动旗下AI智能助手品牌豆包的教育应用，最近完成全新升级。这款应用旨在成为学习者的智能伙伴和家庭教育的得力助手，为新学期的学习提供支持。

【AiBase提要:】

📚 多项辅助学习功能，包括答疑解惑、作业批改、知识问答、作文辅导和口算练习，满足家庭教育的多样化需求。

💬 特色功能如“名人聊天室”和“沉浸故事馆”，允许用户与AI智能体进行对话，体验诗词名篇的情景互动。

🎨 “互动故事”板块让用户自行设定角色，通过故事化方式探索世界;“图片创作”板块让用户通过语音和文字创作图像，体验艺术创作。

5、大失所望!用户实测OpenAI新模型o1:居然犯各种低级错误，连个字母都算错了

近日，OpenAI推出备受期待的AI模型“o1-preview”，声称能与博士生相媲美。然而，初步测试结果显示该模型在基本任务上表现不佳，频繁出现非法棋步和错误回答简单谜题。尽管OpenAI承认模型仍在发展中，长时间思考未必提高推理能力，许多基础问题仍未解决。

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【AiBase提要:】

🌟 OpenAI新模型“o1-preview”声称在复杂任务上能与博士生相媲美，但实测结果显示基本任务表现不佳。

🤖 用户发现该AI模型频繁出现非法棋步和错误回答简单谜题，表现令人失望。

💬 OpenAI承认模型仍在发展中，长时间思考未必提高推理能力，许多基础问题仍未解决。

6、苹果AI促使iPhone16全系8GB内存

Johny Srouji透露，iPhone16全系标配8GB内存，主要是因为AI功能的加入，这一配置是经过深思熟虑的决定。8GB内存将显著提升性能，包括高端游戏和3A游戏的本地运行。iPhone17系列预计将从12GB内存起步。苹果在软硬件和产品集成方面的优势带来诸多好处，8GB内存配置经过多次测试被确定为最优

【AiBase提要:】

📱 iPhone16全系标配8GB内存，AI功能是关键因素

💡8GB内存提升性能，包括高端游戏和3A游戏的本地运行

🚀 iPhone17系列预计将从12GB内存起步

7、"AI教母"李飞飞创办World Labs，获2.3亿美元融资

李飞飞创办的World Labs成功融资2.3亿美元，估值超过10亿美元，旨在打造前沿AI技术，开发能理解与3D世界互动的AI模型。2025年计划推出首款产品，潜在客户包括游戏公司和电影制片厂，展现强大商业前景。李飞飞的背景使她在计算机视觉和机器学习领域备受尊敬，期待她和团队带来的创新成果对3D AI技术发展产生深远影响。

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【AiBase提要:】

💰 World Labs成功融资2.3亿美元，估值超10亿美元。

🌐 World Labs致力于开发能理解3D世界的AI模型，计划2025年推出首款产品。

🎮 潜在客户包括游戏公司和电影制片厂，展现强大商业前景。

8、如何在纪录片中使用AI?新发布的伦理指南明确创作底线!

最近，随着好莱坞的双重罢工，电影行业对人工智能的应用引起了广泛关注。纪录片制作人在这场变革中面临了许多伦理问题，特别是如何使用生成式 AI，或者说在创作中如何把握 “虚构材料” 的界限。一群纪录片制人联手发布了一套全新的伦理指南，以帮助制作人、电影工作者和各大平台应对这项技术带来的挑战。

【AiBase提要:】

🌟 生成式 AI 的应用引发纪录片制作者的伦理讨论，新的指南应运而生。

📜 该指南强调了重视原始资料、透明性和法律考量等四大原则。

🤖 生成式 AI 有助于保护受访者身份，并为纪录片创作带来新的可能性。

9、图森未来的戏剧性转型:从自动驾驶领军企业到AI动画新贵

图森未来公司经历了一场引人注目的转型，从自动驾驶领域转向AI动画和视频游戏领域。这一转变引发了股东的困惑和争议，涉及资金转移、法律纠纷等问题。公司面临着平衡股东利益、监管要求和业务转型的挑战。

【AiBase提要:】

🔍 公司转型惊人:曾是自动驾驶明星，现进军AI动画和游戏领域。

💰 争议围绕资金转移:公司试图将4.5亿美元转移到中国支持新业务，股东担心资金挪用。

🔄 业务方向转变引发质疑:公司裁员自动驾驶团队，招聘视频游戏和动画人才，股东对新业务方向不满。

10、OpenAI新款AI模型o1被评为 “中等风险” ，竟因这两大特性!

OpenAI最新推出的o1模型被评为“中等风险”，主要因其人类相似的推理能力和劝说力。该模型展示了出人意料的能力，在网络安全测试中表现突出。评估结果显示o1模型在协助专家复制生物威胁方面具有一定优势，但对非专家的影响相对较低。

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【AiBase提要:】

🤖 o1模型具有人类相似的推理能力和劝说力，被评为“中等风险”。

🧬 o1模型能够协助专家复制生物威胁，但对非专家的影响有限，风险相对较低。

🔍 o1-preview模型在网络安全测试中展现出意外的能力，能够绕过挑战直接获取目标信息。

11、国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》

国家互联网信息办公室发布了《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，旨在规范人工智能生成合成内容标识，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会公共利益。该办法根据多项法律法规制定，意见反馈截止时间为2024年10月14日。

微信截图_20240914110802.png

【AiBase提要:】

🔍 《办法》明确人工智能生成合成内容的定义，包括文本、图片、音频、视频等信息，并区分显式标识和隐式标识。

📝 《办法》规定服务提供者应在适当位置添加显式标识，并在文件元数据中添加隐式标识，要求网络信息内容传播平台规范生成合成内容传播。

⚖️ 服务提供者需遵守相关规定，对生成合成内容进行标识，违规将面临处罚。

详情：https://www.chinaz.com/ainews/11779.shtml

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