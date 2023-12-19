微软推出机器学习库GPT-RAG

要点: GPT-RAG解决了将大型语言模型（LLMs）集成到企业环境中的挑战，通过使用检索增强生成(RAG)模式提供了企业级参考架构。

GPT-RAG具有强大的安全框架和零信任原则，通过Azure的网络和安全功能确保对敏感数据的谨慎处理。

该解决方案具备自动扩展功能，利用Azure服务适应波动工作负载，同时通过综合的可观测性系统提供系统性能的监测和分析，以支持连续改进。

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:随着人工智能的增长，大型语言模型（LLMs）因其解释和生成类似人类文本的能力而日益受欢迎。然而，将这些工具整合到企业环境中并确保可用性和维护治理是一项具有挑战性的任务。

为了解决这一难题，Microsoft Azure推出了GPT-RAG，这是一种专为使用检索增强生成（RAG）模式进行LLMs生产部署的企业级解决方案。GPT-RAG不仅具有强大的安全框架和零信任原则，确保对敏感数据的谨慎处理，还采用了零信任架构，包括Azure虚拟网络、Azure Front Door、Bastion和Jumpbox等功能，以确保系统的安全性。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

关键组件包括数据摄入、Orchestrator和前端应用程序。数据摄入优化了Azure OpenAI的数据准备，而使用Azure App Services构建的前端应用程序则确保了平滑且可扩展的用户界面。

Orchestrator维护了用户交互的可伸缩性和一致性。Azure Open AI、Azure AI服务和Cosmos DB处理AI工作负载，为企业工作流程提供了全面的推理能力。值得注意的是，GPT-RAG采用自动扩展功能，确保系统可以适应波动的工作负载，即使在高峰时期也能提供无缝的用户体验。

GPT-RAG的框架具有全面的可观测性系统，通过Azure应用程序洞察提供监测、分析和日志，使企业能够深入了解系统性能，从而实现持续改进。该解决方案的创新之处在于，它不仅使企业能够高效利用LLMs的推理能力，而且允许现有模型根据新数据进行处理和生成响应，从而消除了对不断微调的需求，简化了与业务工作流程的集成。

在结论中，GPT-RAG被认为是一种突破性的解决方案，确保企业充分利用LLMs的推理能力。它有望在搜索引擎的集成、文档评估和质量保证机器人的实施中实现革命，强调安全性、可伸缩性、可观测性和负责任的人工智能。随着LLMs的不断发展，采取这样的安全措施变得至关重要，以防止滥用和由意外后果引起的潜在危害。此外，它赋予企业在其企业内利用LLMs的能力，具有无与伦比的安全性、可伸缩性和控制力。

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