埃森哲在班加罗尔启动生成式AI工作室，加速AI采纳

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:埃森哲（Accenture）在印度班加罗尔启动了生成式人工智能(Generative AI)工作室，旨在加速人工智能和分析技术的广泛采纳。该工作室将充分利用埃森哲在先进人工智能中心为客户所做的战略性投资。

公司计划通过工作室与现代数据和人工智能基础、LLM架构、生态系统关系、人才和负责任的人工智能框架共同创建解决方案。这一举措是埃森哲在人工智能和分析领域投资30亿美元计划的一部分。

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此次开设生成式人工智能工作室是基于埃森哲最近的一项研究，该研究发现，74%的C级高管计划在2024年增加其人工智能相关投资，较去年的50%有所增长。

工作室将充分利用埃森哲在先进人工智能中心为客户所做的战略性投资，同时利用公司拥有的超过1，450项人工智能专利（已颁发和待颁发），以及来自300多个正在进行的生成式人工智能项目所积累的知识。

生成式人工智能工作室将提供包括修改方法、模型管理服务和专业培训课程在内的最新服务，同时推出自己的生成式人工智能模型“交换板”。与ServiceNow和NVIDIA合作，埃森哲于2023年7月共同宣布推出AI Lighthouse，旨在加速企业生成式人工智能能力的开发和实施。

在2023年9月，埃森哲宣布推出Writer，这是为客户提供内容创作的生成式人工智能平台，旨在推动业务的重大影响。

埃森哲的这一举措旨在进一步巩固其在生成式人工智能领域的领先地位，为客户提供全方位的人工智能解决方案。

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