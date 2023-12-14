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Instagram推出基于生成式AI的背景编辑工具 轻松打造独特图片

2023-12-14 17:44 · 稿源：站长之家

划重点:

1. Instagram于12月14日向美国用户推出了生成式AI背景编辑工具。

2. 用户可以通过各种提示，如“走红地毯”、“被恐龙追赶”、“被小狗包围”等，定制图片背景。

3. 创新的AI工具为用户的Story帖子添加“尝试”标签，让其他用户也能参与图像生成过程。

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:Instagram最新推出了一款基于生成式AI的背景编辑工具，于12月14日正式面向美国用户开放使用。Meta公司的生成式AI负责人Ahmad Al-Dahle在Threads上发文表示，这一工具将允许用户通过为故事提供提示来更改图片的背景。

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在使用该工具时，用户只需点击图像上的背景编辑图标，即可获得一系列准备好的提示，如“走在红地毯上”、“被恐龙追赶”、“被小狗包围”等。同时，用户还可以编写自己的提示，实现对背景的自定义编辑。

一旦用户使用新生成的背景发布了一则Story，其他用户将看到一个带有提示的“Try it”贴纸，让他们也能参与到图像生成工具的使用中。这种互动式的体验使得用户能够轻松分享并参与创造独特的图像故事。

这项AI背景编辑工具的推出，不仅提供了更多图像创作的可能性，还增加了用户之间的互动性。与此同时，Snapchat本周也发布了一项新工具，允许付费用户创建和发送由AI生成的图像。

在今年8月，Snapchat推出了名为“Dreams”的新功能，使用户能够创建具有不同主题的幻想图像。此外，Meta公司还在本月初在其所有应用程序（WhatsApp、Messenger和Instagram）中为美国用户推出了28个基于AI的角色，支持Bing搜索和更好的上下文窗口。同时，公司还推出了一个独立的AI图像生成器，名为“Imagine with Meta”，由其自家模型“Emu”提供支持。

这一系列创新举措表明，在社交媒体领域，生成式AI技术正逐渐成为推动创意表达和用户互动的关键因素。Instagram的新背景编辑工具为用户提供了更多创作选择，使图像分享变得更加有趣和富有创意。

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