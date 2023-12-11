🤖📈💻💡大模型动态

Mistral AI发布87GB开源MoE模型

Mistral AI以87GB种子形式开源了近似于GPT-4的8x7B MoE模型，架构相似但规模更小，引发开发者关注和在线体验。

【AiBase提要】 🔍 Mistral AI以磁力链接方式开源了8x7B MoE模型，规模接近GPT-4，参数配置相对较小。 🚀 模型采用专家混合（MoE）技术，将任务分解为小的子任务，提高效率和准确性。 💡 Mistral AI是一家法国初创公司，于2023年5月成立，最近获得4亿欧元融资，技术备受关注。

Soul上线自研语言大模型SoulX

Soul社交平台推出自研语言大模型SoulX，通过强大的生成和理解能力提升社交关系和内容链路体验，覆盖多种风险类别以确保内容安全。

【AiBase提要:】 🚀 SoulX功能强大: 基于海量数据训练，支持prompt驱动、条件可控生成、多模态理解，确保流畅自然对话，并覆盖多种细粒度风险类别。 🤝 社交全链路赋能: SoulX将在关系发现、建立、内容生产等环节提升用户体验，加速在游戏、群聊、数字分身等场景的AI产品落地。 📊 Soul平台数据亮点: 截至2022年，Soul月活用户近3000万，Z世代用户占比78%，平均日使用时长46.4分钟，致力于成为细分社交领域的领先者。

乐天计划在未来两个月内推出自家 AI 模型

日本科技巨头乐天计划在接下来两个月内推出自家的大型语言模型，利用其在银行、电商和电信等多个业务领域积累的“独特”大量数据进行训练，以提高内部运营效率并向企业开放，预计可提升营销效果20%。

【AiBase提要:】 📅 发布计划: 乐天计划在未来两个月内推出大型语言模型，利用其在多个业务领域的“独特”大量数据进行训练。 🌐 数据优势: 乐天首席执行官表示，公司将内部使用人工智能模型提高运营效率，并计划向企业开放，预计可提升营销效果20%。 💼 商业应用: 乐天希望与其他科技公司竞争，在大型语言模型领域迎头赶上，并预计人工智能领域的进军将为公司带来“巨大的盈利增长”。

通义千问72B模型荣登Hugging Face预训练模型榜首

通义千问的Qwen-72B模型在Hugging Face的预训练模型排行榜中位居榜首，凭借720亿参数和73.6的综合得分，在全球上百个顶尖的开源大模型中脱颖而出。该模型是阿里云推出的超大规模语言模型，涵盖多轮对话、文案创作、逻辑推理、多模态理解、多语言支持等功能。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/tongyiqianwen

【AiBase提要:】 🌐 通义千问Qwen-72B模型荣登Hugging Face预训练模型榜首。 🚀 Qwen-72B以720亿参数和73.6的综合得分在全球开源大模型中表现出色。 💬 通义千问是阿里云推出的功能丰富的语言模型，包括多轮对话、文案创作、逻辑推理等。

📰🤖📢AI新鲜事

百家号打击AI违规内容

百度百家号宣布通过平台审核封禁489个违规账号，清理15660条利用AIGC创作的虚假新闻，以打击自媒体利用AI传播违规内容，提升平台内容质量和可信度。

【AiBase提要:】 🔍 平台清理AI生成违规内容15660条，封禁相关违规账号489个。 📰 自媒体利用AIGC创作虚假新闻等违规内容，影响用户体验。 👮 平台呼吁创作者标注AI创作声明，持续升级治理手段，提升平台内容生态。

理想同学引入Mind GPT

理想汽车发布OTA5.0版本，宣布引入自家研发的多模态认知大模型Mind GPT，旨在提供顶级人工智能体验，该模型在中文大语言模型评测中荣获双冠军。

【AiBase提要】 🚗 Mind GPT功能引入: 理想汽车发布OTA5.0版本，整合自主研发的Mind GPT，旨在提供高度智能化的驾车体验。 📊 多模态认知大模型表现: Mind GPT在中文大语言模型评测中夺得双冠，涵盖52个学科，111个领域，具备核心能力包括理解、生成、知识记忆及推理。 🌐 全面升级与未来展望: 理想汽车OTA5.0版本带来智能驾驶、智能空间、智能增程三大平台全面升级，为用户提供更优越的汽车智能化体验。

三星OneUI6.1泄露揭示Galaxy S24系列的更多生成式AI功能

三星即将推出的 Galaxy S24系列智能手机将引入 One UI6.1版本，涵盖生成式壁纸、天气效果锁屏、用户笔记摘要等 AI 功能，展望着在硬件与软件融合上的创新。

【AiBase提要】 🎨 生成式壁纸: 新应用将根据前景和背景对象创建独特个性化壁纸主题。 🌦️ 天气效果锁屏: 允许在锁屏和待机屏幕上添加天气效果，提升用户体验。 📝 用户笔记摘要: AI 功能简化大段文字笔记为主题要点列表，实现更高效的信息整理。

马斯克的Grok因用ChatGPT的数据回答出现幻觉

伊隆·马斯克推出的xAI公司新聊天机器人Grok使用了OpenAI的ChatGPT数据，导致幻觉问题，开发者承诺解决。

【AiBase提要:】 🕵️‍♂️ Grok AI使用了OpenAI ChatGPT的数据，开发者惊讶地发现在培训中意外吸收了ChatGPT的输出，导致幻觉问题。 🚀 Grok是伊隆·马斯克的xAI公司推出的新聊天机器人，由生成模型Grok-1驱动，专为Premium+ X订阅用户推出，能实时回应平台发生的帖子。 🌐 尽管Grok采用了不同的底层模型，但在培训中意外吸收了ChatGPT的输出，开发者保证将解决问题，未使用OpenAI的代码制作Grok。

OpenAI承认GPT-4变懒，即将发布修复方案提升性能

用户反馈显示，OpenAI的GPT-4存在性能问题，模型变得懒散不愿提供答案。OpenAI承认问题源于模型微调训练数据变更，计划发布修复方案提升用户体验。

【AiBase提要:】 🤯 用户反馈: GPT-4使用者抱怨OpenAI破坏了体验，称模型几乎“害怕”提供答案。 🕵️‍♂️ 问题认知: OpenAI承认性能问题，归因于模型训练数据变化，试图提高准确性却导致意外的懒散行为。 ⏳ 修复时间表: OpenAI未明确发布修复计划的确切时间，但强调高度重视，并将密切关注竞争对手，如Google的Gemini1.0。

李开复Yi-34B最新成绩超过LLaMA2等主流大模型

李开复的Yi-34B-Chat模型以94.08%的胜率在多个评测中超越LLaMA2和ChatGPT，尤其在加州大学伯克利分校主导的LMSYSORG排行榜中，以1102的Elo评分追平GPT-3.5。

项目地址:https://huggingface.co/01-ai

【AiBase提要】 🌟 李开复的Yi-34B-Chat模型胜率94.08%，超越LLaMA2和ChatGPT。 🏆 在LMSYSORG排行榜中，以1102的Elo评分追平GPT-3.5。 🚀 创新对齐策略和开源成功，尽管受质疑，Yi-34B-Chat在技术创新和用户体验方面备受瞩目。

Handwrytten利用 AI 技术帮助圣诞老人创建手写信件

在即将到来的圣诞节，Handwrytten和他的精灵助手通过人工智能技术，免费制作个性化、手写风格的信件，以满足圣诞季的需求。

【AiBase提要:】 🤖 技术助手登场: 圣诞老人利用AI技术，通过网站 HandwryttenBySanta.com 制作独特的手写风格信件。 💌 个性化定制: 父母代表孩子与圣诞老人联系，定制信息，制成信件后邮寄给孩子，保留圣诞老人的「北极标准」。 💫 特色设计与金色印章: 信件附有特殊的金色认证印章，配有季节性装饰，通过高质量纸张和特选钢笔呈现出真实手写感，成为圣诞季的惊喜。

🤖📱💼AI应用

蚂蚁百灵研发助手CodeFuse插件发布新版

蚂蚁百灵研发助手CodeFuse插件发布新版，现已支持Android Studio，提升了前端语言代码补全准确率，功能包括代码补全、代码优化、注释等。

【AiBase提要:】 🚀 新版CodeFuse插件新增支持Android Studio，已兼容11款主流IDE，包括Visual Studio Code、IDEA等。 🎯 针对JavaScript、TypeScript等前端语言进行优化，提高代码补全准确率，前端代码生成采纳率提升20%。 🌟 新功能包括“研发小蜜”产品答疑入口、“退出登录”功能，最大输出Token数量为1024个，插件面板适配VS Code的浅色主题。

Deepgram推创新文本转语音模型Aura

深瞳公司发布名为Aura的文本转语音模型，旨在为实时语音AI代理提供更快速、高效、人类般对话质量的解决方案。

官方地址:https://deepgram.com/learn/aura-text-to-speech-api-waitlist

【AiBase提要:】 🚀 创新模型:Deepgram推出Aura，提供比其他语音AI替代品更快速、更高效的实时文本转语音，旨在解决速度、成本、可靠性和对话质量等问题。 🗣️ 人性化声音:Aura赋予AI代理更具人类特征的声音，包括及时回应、自然的语音填充词汇，在对话背景中调整语调和情感，盲评试中被评为更贴近人类声音。 🌐 未来愿景:Deepgram计划通过Aura成为实时、对话式语音AI代理的完整平台，为开发者提供构建高吞吐量、实时AI代理所需的基本构件。

AI图表生成工具Mymap 支持一键生成各种图表

MyMap AI是一款强大的在线工具，支持多种图表类型的一键生成，解决思维难题和信息整理，提高用户的信息可理解性和决策效率。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/mymap

【AiBase提要:】 🚀 多功能工具: MyMap AI不仅限于心智图，还支持各种图表类型，扩展了广泛的应用场景。 🔄 简便操作: 用户通过在AI问答栏中输入问题，选择图表类型，即可一键生成清晰而引人入胜的图表。 🤝 团队协作: MyMap AI支持公开分享和导出功能，方便团队协作，提高图表的灵活性和可应用性。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

智源研究院发布LM-Cocktail模型治理策略

智源研究院推出LM-Cocktail模型治理策略，通过融合多个模型的优势，以低成本方式提升大模型性能，适用于缺乏标签数据或计算资源的开发者。

论文 :https://arxiv.org/abs/2311.13534

代码 :https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding/tree/master/LM_Cocktail

项目地址:https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding/tree/master/LM_Cocktail

【AiBase提要】 🍹 模型融合创新: LM-Cocktail策略将多个模型优势融合，生成多技能模型，提高目标任务准确度。 🚀 低成本性能提升: 无需重新训练，通过计算加权权重实现性能提升，适用于资源有限的开发者。 🌐 开放实验展示良好性能: LM-Cocktail已在实验中展现出良好性能，为大模型开发者提供了有效的治理策略。

LangChain开源AnythingLLM

LangChain正式开源AnythingLLM，这是一个全栈应用程序，让用户能够轻松构建私有ChatGPT，支持对话和查询模式，提供灵活的工作空间管理和多文档类型支持。

项目地址:https://github.com/Mintplex-Labs/anything-llm

【AiBase提要:】 🚀 全栈私有ChatGPT应用: LangChain推出AnythingLLM，支持本地或远程托管，可与任何内容进行智能对话。 🤖 灵活聊天模式: 应用包括对话和查询模式，保留上下文、支持文档问答，提供多文档类型支持。 👥 多用户实例和权限控制: 提供多用户支持和权限控制，确保安全管理和使用系统。

高质量3D人体生成新框架HumanGaussian开源

HumanGaussian框架通过结构感知的SDS和负文本引导等核心方法，成功解决了3D人体生成中效率与质量之间的权衡问题，为高质量、真实的3D人体模型提供了新思路和解决方案。

项目地址:https://github.com/alvinliu0/HumanGaussian

【AiBase提要】 🌐 结构感知的SDS引入: HumanGaussian采用SDS和SMPL-X网格形状初始化3D高斯中心位置，提供更全面的初始信息，促进3D高斯的学习过程。 🔍 负文本引导与消除伪影: 通过退火的负文本引导，HumanGaussian确保真实结果，提高生成质量，同时消除浮动伪影，解决了对齐问题。 🚀 优越的生成成果: 在性能对比实验中，HumanGaussian在3D人体生成领域表现卓越，展现更真实的外观、更连贯的结构、更好的视图一致性，为相关研究和应用提供高质量的解决方案。

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