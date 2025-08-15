AI大模型计费器如何精准比价？38款模型隐藏费用一键预警，三步告别超支

​我们至今不知道让奥特曼“瘫倒在椅子上”的是什么力量。 因为人们等待许久的GPT-5发布，至少从大家第一时间对发布会的感受来看，居然是槽点，甚至笑料多过了亮点…… 几个月前，甚至发布前，都不会有人想到，这么万众期待的模型发布，被传播最多的会是多张让人哭笑不得的错误图表: