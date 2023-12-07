成立不到一年 生成式AI初创公司 Mistral AI 估值接近 20 亿美元

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:据知情人士透露，法国生成式人工智能初创公司 Mistral AI 即将完成约4.5亿欧元的融资。

与刚刚筹集了类似资金的德国 Aleph Alpha 不同，大多数投资者来自非洲大陆以外的地区。此轮融资由硅谷风险投资公司 Andreessen Horowitz 领投，Nvidia 和 Salesforce 也提供支持。

接近该交易的消息人表示，Andreessen Horowitz 将投资2亿欧元进行融资，而 Nvidia 和 Salesforce 将投资1.2亿欧元的可转换债务，尽管这一情况仍可能发生变化。如果成功，这家总部位于巴黎的初创公司的估值将接近20亿美元——在它成立不到一年的时间里。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Mistral AI 是参加上个月在布莱切利公园举行的英国人工智能安全峰会的少数欧洲人工智能公司之一。这家生成式 AI 初创公司于9月份在开源 Apache2.0许可证下发布了其第一个大型语言模型 （LLM） Mistral7B。

Mistral 与众不同的关键在于它专门构建针对开发人员空间的较小模型。联合创始人兼首席执行官 Arthur Mensch 上周在赫尔辛基举行的 SLUSH 会议上发表讲话时表示，这正是该公司与竞争对手的理念区别所在。

“你可以从一个包含数千亿参数的非常大的模型开始——也许它能解决你的任务。但实际上你可以拥有小一百倍的东西，”门施说。“当您制作面向大量用户的生产应用程序时，您希望做出能够降低延迟、降低成本并利用您可能拥有的实际填充数据的选择。我认为这不是我们竞争对手的主题——他们真正的目标是多用途、非常大的模型。”

曾在谷歌 DeepMind 工作的 Mensch 补充道，这种方法还可以通过专有数据实现强大的差异化，这是参与者在成熟的应用程序市场空间中生存的关键因素。

Mistral AI 的融资成功是欧洲生成式人工智能领域的一个重要里程碑。该公司专注于开发针对开发人员空间的较小模型，这是一种与目前主流的更大模型的不同方法。这种方法具有降低延迟、降低成本和利用专有数据等优势。

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