魅族21手机正式发布：售价3399元起 首发搭载Flyme 10.5

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:魅族在2023年秋季无界生态发布会上正式发布了魅族21手机，这款手机采用了无界美学设计，并搭载了第三代骁龙8处理器，售价3399元起。

魅族21采用了6.55英寸三星OLED旗舰直屏，支持1920Hz高频调光、120Hz刷新率，峰值亮度1800nits，色彩管理万级调光，并获得了SGS低蓝光认证、HDR10+认证、帧享ZREAL认证。

魅族21拥有超可靠精密机身，中框采用全新航空铝材，使用航空零部件同款CNC4.5轴机床加工，选用高精度CCD自动化产线精密装配，抗摔抗压，机身更加耐用。此外，魅族21攻克了白面板良率难题，在1.74mm极窄物理四等边框上实现覆白。

魅族21厚7.9mm，重198g，总共提供四款配色，包括无界黑、魅族白、锐意青、灵动紫。后摄模块采用无界窄边镜组设计，镀黑镜圈，相机镜片表面外圈采用精细纳米蚀刻工艺打造CD纹。

性能方面，魅族21搭载了骁龙8Gen3处理器，内置4800mAh电池，支持80W快充，40分钟充电100%。此外，魅族21还搭载了超声波指纹解锁2.0、mEngine Ultra、第六代大师级“双・超线性扬声器”。

影像方面，魅族21前置32MP（三星S5KJD1）自拍摄像头，后置200MP主摄(三星S5KHP3，OIS)+12MP超广角(三星S5K3L6)+5MP景深人像(三星S5K5E9)三摄。

其它方面，魅族21支持NFC、红外遥控功能，并首发搭载了Flyme10.5系统。此外，魅族21还新增了Aicy AI大模型、Flyme AR等功能。

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