马斯克的脑机接口公司Neuralink再融资4.3亿美元

## 划重点 🚀 **新一轮融资:** Neuralink，由Elon Musk创办的大脑植入芯片公司，最近完成了一轮4300万美元的新融资，引起市场关注。 💰 **融资详情:** 该公司在SEC文件中披露，这笔融资是由Peter Thiel的Founders Fund领导的，参与者达到32位。而在8月初，Neuralink已经将之前由Founders Fund主导的融资从2.8亿美元增加到3.23亿美元。 🔬 **技术创新与争议:** Neuralink成立于2016年，致力于开发可植入大脑的芯片，通过无线方式读取脑电波。

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:由SpaceX和Tesla的创始人Elon Musk于2016年创立的公司Neuraklin，最近完成了一轮4300万美元的新融资，引起了业界的关注。这笔融资由Peter Thiel的Founders Fund领导，共有32位投资者参与，进一步推高了Neuralink的市值。

值得注意的是，这并非Neuralink首次获得巨额融资。今年8月初，该公司已经成功将之前由Founders Fund主导的融资从2.8亿美元增加到3.23亿美元。虽然公司近期没有公开披露其估值，但据路透社在6月的一份报道称，通过私下交易，Neuralink的估值已达到约50亿美元。

Neuralink的主要技术创新在于，他们研发出一种类似缝纫机的设备，能够在大脑内植入超薄的线条。这些线条连接到一个定制设计的芯片，其中包含能够读取神经元群信息的电极。尽管脑信号阅读植入物已有几十年的历史，但Neuralink的创新之处在于使植入物无线化，并增加了植入电极的数量。

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然而，随着公司技术的突破，也伴随着来自公司内部和外部的争议。在2022年1月的一篇《财富》杂志文章中，匿名前员工描述了公司内存在的“指责和恐惧文化”，其中马斯克经常通过鼓励初级员工“直接向他发送问题和投诉”的方式，削弱了管理层的权威。到2020年8月，公司的八位创始科学家中只剩下三位，这是由于“在迅速的时间表与科学的缓慢和渐进的步伐相冲突”的内部冲突导致的，据《Stat News》报道。

2022年，责任医学委员会（PCRM）声称，Neuralink和曾经是其研究合作伙伴的加利福尼亚大学戴维斯分校(UC Davis)虐待了进行Neuralink硬件测试的几只猴子，使它们经历了心理痛苦和由于手术引起的慢性感染。路透社和《连线》的报道显示，由于马斯克对快速结果的要求，导致测试被急促进行，这导致电极的安装出现问题，包括部分瘫痪和脑肿胀。

长达一年的时间里，Neuralink一直受到美国农业部（USDA）关于动物福利违规的联邦调查。最终，美国农业部得出结论称，在初创公司的试验中，“没有证据”显示除了2019年的一次自报案件外，不存在动物福利违规行为。然而，PCRM对调查结果提出了异议。

截至2023年11月，美国议员要求SEC调查Neuralink，因其未披露至少十二只植入了其植入物的动物死亡的详细信息。

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