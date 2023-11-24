Google Assistant 即将集成 Bard AI：用户可选择经典或 AI 增强版本

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 24 日 消息:Google 正在为其移动设备上的 Assistant 集成新的 AI 功能，即将推出名为「Classic Assistant」的版本。

这一消息得到了 Android 深度研究者 AssembleDeBug 在 X 平台（通过 Android Police）的透露。最新的代码显示，用户将可以选择是否使用集成了 Bard 的「Assistant」，与目前版本相比，Bard 将带来更多 AI 功能。

目前的代码显示，用户可以通过进入 Google 应用的设置，切换回经典版本的 Assistant。不过，用户将无法同时使用经典 Assistant 功能和 AI 增强版本，必须在推出时做出选择。

Google 的进展显而易见，但目前尚不清楚 Assistant 和 Bard 结合的具体推出时间。先前的预览显示，Assistant 与 Bard 的结合将密切模仿用户在网上的体验，允许用户利用 Assistant-Bard 集成草拟电子邮件、导出文档，并访问如酒店、航班、YouTube 等 Bard 扩展。

Google 最初宣布该集成计划时提到，它将适用于 Android 和 iOS 设备。目前的应用代码暗示，最新的 Pixel 8 系列可能会首先接收此更新。同样，Google 将为少数人测试 Assistant 与 Bard，以便首先收集反馈。

所有这些的确切发生日期尚未确定，但有望在年底前开始测试。

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