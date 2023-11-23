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一群作家控告OpenAI和微软侵犯版权

2023-11-23 10:00 · 稿源：站长之家

🔍 **划重点:**

1. 一组非虚构作品的作者对美国科技巨头Microsoft和人工智能（AI）公司OpenAI提起诉讼，声称这两家公司训练其AI ChatGPT工具以未经其同意复制其作品。

2. 主张OpenAI和Microsoft未为AI复制其作品支付任何补偿，而这两家公司通过其AI产品的收入赚取数十亿美元。

3. 诉状还声称，这两家公司密切合作创建和使用其AI驱动的产品，如流行的ChatGPT聊天机器人，以识别和处理用户的文本输入，并“生成经过校准以模仿人类书写响应的文本”。

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:一群非小说类作家已向美国科技巨头Microsoft和人工智能（AI）公司OpenAI提起诉讼，指控这两家公司训练其AI ChatGPT工具以未经其同意复制其作品。在周二提交给曼哈顿联邦法院的一份诉状中，作者朱利安·桑克顿(Julian Sancton)是诉讼的首席原告，声称他和成千上万的其他非小说类作品作者未因其作品被AI复制而获得任何补偿。

专利 版权 (2)

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

诉状指出，Microsoft和OpenAI通过商业化其作品取得了财务成功，通过其AI产品赚取了数十亿美元。诉讼称:“非虚构作品作者通常花费数年来构思、研究和撰写他们的作品。而OpenAI和Microsoft拒绝为非虚构作品作者支付费用，他们的AI平台却价值连城。”诉讼称:“OpenAI平台的基础无疑是对受版权保护的作品的大规模盗窃。”

诉状还声称，这两家公司密切合作创建和使用其AI驱动的产品，如流行的ChatGPT聊天机器人，以识别和处理用户的文本输入，并“生成经过校准以模仿人类书写响应的文本”。诉状指出:“被告未经作者许可、未经许可、未经许可，商业复制了数百万，甚至数十亿的受版权保护作品。”诉状称:“这样做，它们侵犯了原告桑克顿和其他作家以及版权持有人的专有权利，这些作品已被复制和挪用以训练它们的人工智能模型。”

这起诉讼发生在两家科技公司最近的一场动荡之际，OpenAI的联合创始人兼首席执行官Sam Altman在公司董事会进行内部调查后，仅仅数天后重返他的职位。针对Altman被公司董事会解职，600多名OpenAI员工签署了一封公开信，威胁如果公司当前的董事会不辞去职务，他们将加入Altman在Microsoft的行列。

OpenAI以去年11月推出的ChatGPT而闻名，这是一款AI聊天机器人，能够以比以前的技术更先进的方式自动生成类似人类的响应。OpenAI的聊天机器人的流行导致其他主要科技公司，包括Microsoft，今年推出或宣布推出自己的AI实施服务。

桑克顿代表非小数类作品作者团体，正在寻求对这两家公司的赔偿，以赔偿其受版权作品的大规模侵犯，以及要求法院颁布禁令。

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