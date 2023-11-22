OpenAI“宫斗”新进展！Sam Altman将重返OpenAI担任首席执行官 董事会成员改动

## 划重点: - 🔄 Sam Altman宣布回归OpenAI，结束了经过五天的激烈讨论和辩论后的悬念。 - 🤝 OpenAI达成了与Altman的“原则上的协议”，并进行了董事会改组，剔除了上周对Altman做出突然解雇决定的一些成员。 - 🌐 微软，拥有OpenAI约49%的股份，对上周的决定感到震惊，并迅速聘请Altman领导其新的人工智能团队。

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:在经过激烈的五天讨论和辩论之后，高调人工智能初创公司OpenAI宣布，其联合创始人之一Sam Altman将回归担任首席执行官。这一决定是对上周Altman突然被解雇的回应，该决定引起了极大的关注和讨论。

OpenAI表示，他们已经达成了与Altman的“原则上的协议”，并且公司将进行董事会改组，剔除了上周做出具有争议的解雇决定的一些成员。新董事会将包括前Salesforce首席执行官Bret Taylor、前美国财政部长Larry Summers和Quora创始人Adam D'Angelo。Taylor将担任董事会主席。

微软，作为OpenAI的约49%股东，对上周的决定感到震惊，并迅速聘请Altman领导其新的人工智能团队。此前的OpenAI董事会决定引发了前OpenAI总裁Greg Brockman等多名高层成员的辞职抗议。

Altman在一份声明中表示:“我热爱OpenAI，过去几天我所做的一切都是为了保持这个团队及其使命的完整性。当我在周日晚上决定加入微软时，显然这是我和团队的最佳选择。在新的董事会和Satya的支持下，我期待着回到OpenAI，并在我们与微软的强大合作基础上继续发展。”

微软首席执行官Satya Nadella对OpenAI董事会上周的决定表示失望，并承诺确保微软再也不会“感到惊讶”。他表示，他对今天对OpenAI董事会的改变感到鼓舞:“我们认为这是通向更加稳定、明智和有效治理道路上的第一步。Sam、Greg和我已经交谈并一致同意，他们与OAI领导团队一起在确保OAI继续茁壮发展并建立在其使命基础上发挥关键作用。我们期待着在与客户和合作伙伴交付下一代人工智能价值的过程中加强我们强大的合作关系。”

早前的OpenAI董事会，包括其首席科学家Ilya Sutskever、独立董事D’Angelo、科技企业家Tasha McCauley和乔治城大学安全与新兴技术中心的Helen Toner，因其突然的决定面临激烈的公众批评，他们从未提供全面的解释。对于早期OpenAI董事会的不满，一些OpenAI投资者开始探讨起起诉董事会成员的选项，据路透社周二报道。

在上周被任命为OpenAI临时领导的前Twitch首席执行官Emmett Shear表示，他对OpenAI的新决定感到高兴:“进入OpenAI时，我不确定正确的路径是什么。这是一条最大化安全性并在所有相关利益相关者中做正确选择的路径。我很高兴能成为解决方案的一部分。”

这一事件对于人工智能领域产生了巨大的影响，也让外界对OpenAI的未来产生了更多的关注。

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