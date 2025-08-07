首页 > 热点 > 关键词  > OpenAI最新资讯  > 正文

GPT-5有望明天发布 OpenAI：免费无限使用

2025-08-07 08:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:今日，OpenAI官方在社交平台X上发布重磅消息，宣布将于太平洋时间周四上午10点（即北京时间周五凌晨1点）举办一场备受瞩目的直播活动

值得注意的是，OpenAI在发布预告时，误将“LIVESTREAM”（网络直播）写作“LIVE5TREAM”，这一小插曲引发了网友们的热烈讨论，不少人猜测这或许是在暗示此次直播将发布其最强模型——GPT-5，纷纷留言称“GPT-5来了”。

OpenAI王炸来了！GPT- 5 有望明天发布 免费无限使用

回顾今年2月，OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）曾透露，GPT-5模型将在ChatGPT和API中整合包括o3在内的多项OpenAI前沿技术，这一表态无疑为GPT-5的发布埋下了伏笔。如今，随着直播时间的临近，网友们的期待值也达到了顶点。

据可靠消息，此次直播中，OpenAI有望正式推出GPT-5模型，并且免费版ChatGPT将在标准智能设置下无限制地开放GPT-5对话功能，尽管会受到一定的滥用阈值限制，但奥尔特曼并未透露具体的滥用阈值标准。这意味着，非订阅用户将有机会不花一分钱就能体验到OpenAI最新最强AI技术，这无疑是对广大AI爱好者的巨大福利。

而对于Plus和Pro订阅用户来说，他们将能够享受到更加智能的GPT-5服务，包括语音交互、画布创作、搜索优化以及深度研究等高级功能。这些功能的加入，将进一步提升ChatGPT的实用性和用户体验，让AI技术更加贴近人们的日常生活和工作需求。

