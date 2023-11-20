AI赚钱新玩法！教你如何用ChatGPT在YouTube的AI漫画小说频道月入1万美金

近期，有一些频道利用AI工具在短时间内取得了惊人的增长，批量制作了大量YouTube影片，并在短时间内实现了可观的收益。其中，AI漫画小说频道成为了一种新兴的变现方式，不仅不需要拍摄视频，还能在YouTube上获得高播放量。

这种制作方式的特点在于不需要露脸，并且制作难度极低。从制作到生成只需要短短的10分钟。在这样的背景下，我们将介绍一个基于ChatGPT、Midjurney、剪映的批量制作百万播放的AI漫画小说视频的操作指南。

市场分析

在开始制作之前，进行市场分析是至关重要的。观察抖音上的漫画解说视频，发现这类视频有高播放量、不需要露脸、制作难度低的共同特点。主要的变现方式是通过引流到漫画小说平台，赚取平台的佣金。

虽然目前国内的漫画小说平台尚未在YouTube上启动大规模的达人分销计划，但这一可能性很大。考虑到国内漫画小说行业的卷土重来，这一变现方式前景看好。

实操演示

整个制作流程包含确定小说主题、让ChatGPT写小说、Midjourney生角色图、Midjourney批量生成分镜图、剪映自动生产视频、制作封面发布、成果演示等步骤。

确定小说主题

选择受欢迎的小说主题至关重要。建议根据小说APP排行榜或对标账号选择适合的主题，保持异常值思维，筛选更有盈面的选题。

让ChatGPT写小说

使用YouTube的视频转文案功能，根据参考视频的文案生成指令，引导ChatGPT写出大纲。再通过指导，生成章节内容，注意加入对话情节以提高吸引力。

Midjourney生成角色图和分镜图

设计主角形象，使用Midjourney生成角色图，再批量生成分镜图，这有助于后续的视频制作。

剪映自动生产视频

使用剪映工具自动生产视频，注意保持连贯性和视觉吸引力。

制作封面发布

制作专业的封面，发布到YouTube平台。

成果演示

最终演示整个成果，展示制作出的AI漫画小说视频。

结语

通过以上步骤，你可以成功制作出百万播放的AI漫画小说视频。这种制作方式不仅节省时间，还能在YouTube上取得可观的收益。在这一新兴领域，掌握先机，你可能是下一个成功的AI漫画小说频道创作者。

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