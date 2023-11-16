网易发布2023年Q3财报 AI大模型应用“网易邮箱智能助手”通过备案

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:11月16日，网易发布2023年Q3财报。三季度，网易业绩稳健，净收入273亿元;非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润86亿元;单季研发投入43亿元，今年前三季度研发投入已超120亿元。季度内，网易AI自研大模型在核心业务、实体场景完成批量应用。

网易表示，今年以来，网易加码AI自研大模型等关键技术的研发及应用投入力度，前三季度研发累计投入已突破百亿大关，超120亿元。仅第三季度，网易研发投入43亿元，教育、邮箱等领域首个AI垂直大模型通过备案，为数字业务创新发展、实体产业数字转型注入动力。

网易有道加速推进子曰教育大模型的应用落地，带动多项业务跑出高增速。子曰作为首批通过备案的教育领域垂直大模型，已支持六大原生应用开发，包括全球首个虚拟人口语私教 Hi Echo。得益于AI产品化落地，数字内容服务销售额超4亿元，毛利率创下历史新高，有道词典及有道翻译Q3会员费同比涨超160%，在线营销服务净收入同比增长113.5%。

此外，网易在实体工业、邮箱服务等领域的首个垂类大模型应用加快场景化落地。近期，邮箱服务领域首个垂类大模型应用“网易邮箱智能助手”通过备案，将提供AI代写邮件、邮件总结及润色等智能功能。网易智企推出客服领域大模型“商河”，能更精准地理解、处理复杂任务与信息，提升客服效率与客户满意度。

（举报）