自媒体必备字幕生成工具Videosrt 可批量快速自动生成视频/音频字幕

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:VideoSrt是一款基于Golang语言，使用lxn/walk Windows-GUI工具包开发的开源软件工具。其主要功能是识别视频语音并自动生成字幕SRT文件。适用于快速、批量为媒体（视频/音频）生成中/英文字幕和文本文件。该工具具有易用的界面和多种强大功能，使其成为处理媒体字幕的理想选择。

项目地址：https://github.com/wxbool/video-srt-windows

注意，在使用该工具之前，需要注册阿里云账号，并接入语音引擎，以便进行语音识别生成字幕文件的操作。这个工具和Autosub-ahk功能类似，但是Autosub-ahk使用的是Google Speech V2API。除此之外，还需要注册百度翻译开放平台账号或者腾讯云账号，以便接入翻译引擎，将英文字幕文件翻译为中文字幕文件。

核心功能:

语音识别与字幕生成: VideoSrt利用阿里云语音识别接口，实现准确度高达95%以上的标准普通话/英语语音识别，将语音转换为字幕SRT文件。

多格式支持与批量处理: 支持处理视频、音频的常见多种格式文件，同时能够进行多任务、多文件的批量处理，提高效率。

多语言翻译与输出: 支持中英互译、双语字幕输出，包括日语、韩语、法语、德语、西班牙语、俄语、意大利语、泰语等多种语言。集成了多个翻译引擎，如百度翻译、腾讯云翻译，以提供更多选择。

自定义过滤与精准生成: 提供语气词过滤、自定义文本过滤、正则过滤等功能，使生成的字幕更加精准。

界面友好与扩展性: VideoSrt具有直观友好的界面，支持多版本的软件包下载。通过不断更新和发布，扩展了支持的功能和接口，使其始终保持高效性和灵活性。

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