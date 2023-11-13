全球各行业公司纷纷发布GPT-4相关职位

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:大型语言模型（LLM）领域正在迅速增长，对深度学习、机器学习、自然语言处理(NLP)等领域的专业人才需求不断上升。随着越来越多的公司采用聊天机器人和其他LLM人工智能技术来提高客户服务和运营效率，对于开发、维护和操作这些系统的才华横溢的个体的需求也在增加。

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在这个背景下，各行各业的公司都在发布与GPT-4相关的职位，这是GlobalData的一项分析结果。据GlobalData的工作分析数据库显示，一些寻找GPT-4专业人才的知名公司包括微软、花旗集团、默克公司、汤姆逊路透和Travelers保险公司。

GlobalData的业务基本分析师Sherla Sriprada表示:“自GPT-4推出以来，它一直在网上引起轰动。最近，OpenAI推出了GPT-4Turbo。微软正在与OpenAI合作，推出使用生成式语言（如GPT-4和ChatGPT）的下一代语言和多模态模型。”

具体而言，微软正在寻找“Skype高级软件工程师”，该职位致力于在Skype中进行AI集成，例如Bing Chat，这是由GPT-4驱动的对话代理，可以与用户在各种主题上进行对话，以及新闻过滤，这是一种利用AI根据用户的兴趣和偏好个性化和策划相关新闻文章的功能。

花旗集团的“生成式AI全栈工程领导 - 编码控制”职位旨在推动和贡献产品和服务的技术方向，灌输团队工程最佳实践，并促进组织文化变革。该角色还与生成式AI技术合作，如GPT-4，通过在系统中进行提示工程来嵌入功能。

默克公司的“AI/ML工程师”职位旨在探索并应用最新的大型语言模型，包括GPT-3、GPT-3.5、GPT-4、Lama、Bert等，以帮助评估AI技术，为各个部门构建原型，并交付企业AI项目以最大化价值。

汤姆逊路透正在招聘“高级销售专家 - MLF增长团队”，这是一个新角色，需要通过销售最高增长机会的产品（包括CoCounsel、Practical Law和Document Intelligence）搜索潜在客户和生成销售。此外，该角色还负责推动通过销售CoCounsel实现净增长，这是最新收购的全球第一可靠AI法律助手，由GPT-4驱动。

Travelers保险公司的“高级数据工程师（生成式AI、云、AWS、Python、Snowflake）”职位旨在设计复杂的数据解决方案，包括整合新的数据源，并确保设计在项目之间一致，并符合数据战略。此外，该职位要求具有Python经验，尤其是在最新的大型语言模型(GPT-4、 Stable Diffusion模型等)方面。

这些职位的涌现表明了GPT-4在各个行业中的广泛应用，为不同领域的专业人才提供了丰富的发展机会。

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