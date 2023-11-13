Snap宣布在的AR开发平台Lens Studio 5.0集成ChatGPT功能

站长之家（ChinaZ.com）11月13日 消息:Snap宣布在最新的AR开发平台Lens Studio5.0版本中集成了ChatGPT功能，这一举措在极大地增强了增强现实（AR）技术的趣味性和效率。借助ChatGPT，Snap的开发者们现在能够更轻松地创造出更加有趣、科普、对话和创意性质的Snapchat镜头。这包括通过ChatGPT创建的无限测验和随机生成的镜头，以及根据用户的语音提示自动应用滤镜和导演模式来改变相机风格。

Snap特别展示了一个以ChatGPT为基础的AR示例，其中用户通过语音提问关于太阳系的问题，而系统能在几秒内迅速返回准确答案。这种创新让用户能够更深入地与AR互动，同时也展示了ChatGPT在增强现实领域的巨大潜力。

值得一提的是，Snap早在今年2月就通过ChatGPT开发了一款名为“My AI”的聊天机器人，为用户提供各种文本内容生成服务。这反映了ChatGPT等生成式AI正在全球各个行业迅速崛起，重塑工作模式和开发流程，而全新的“人机协作”模式也逐渐成为主流。

Snap在AR平台上展示了多样化的创意，包括以太阳系为主题的镜头和新增的3D面具生成功能。这些创意结合了生成AI和面部网格技术，使得开发者能够在几秒内创建出自我描述的镜头。截至目前，Snap的AR平台上已有33万名开发者创建了近350万个镜头，而这些镜头在过去一年里被Snapchat用户查看了超过3万亿次。

Snap作为社交媒体巨头，希望通过ChatGPT为用户带来更好的体验和新鲜感。这一举措不仅使AR技术更加普及和有趣，同时也推动了生成式AI在社交媒体领域的应用。

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