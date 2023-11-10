Meta携手Hugging Face和Scaleway共同支持开源项目

**划重点:** 1. 🚀 Meta在巴黎STATION F启动“AI Startup Program”，旨在通过开放协作的方式促进法国创业生态系统中先进AI模型的采纳。 2. 🤖 与Hugging Face和Scaleway合作，推出“AI Startup Program”旨在加速法国创业生态系统中开源人工智能解决方案的应用。 3. 🌐 位于STATION F，该计划将支持5家初创公司在2024年1月至6月的加速阶段，提供技术指导、平台和计算能力。

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:Meta（前Facebook）与Hugging Face以及Scaleway合作，共同启动了“AI Startup Program”，该计划旨在通过开放协作的方式促进法国创业生态系统中先进人工智能模型的采纳。这一计划于11月8日在巴黎STATION F启动，是世界上最大的初创公司校园。借助HEC孵化器的支持，该计划将在2024年1月至6月期间，支持5家初创公司进入加速阶段。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

专家组成的评审团来自Meta、Hugging Face和Scaleway，将基于开放基础模型和/或展示愿意将这些模型整合到其产品和服务中的初创公司选择项目。成功入选的初创公司将获得来自Meta人工智能研究实验室（FAIR）的研究人员、工程师和博士生的技术指导，以及Hugging Face平台和工具，以及Scaleway的计算能力，以开发基于开源人工智能技术的服务。

Meta的副总裁Laurent Solly表示:“在过去的10多年里，Meta一直通过我们在巴黎的FAIR基础研究实验室，在法国特别是采用开放协作方式促进人工智能的发展。我们的团队已经发布了1000多个开源模型和工具，包括Llama2、DINOv2和AudioCraft。这个计划是这一开放创新方法的延续，将加强我们对法国生态系统的支持。”

Hugging Face的首席执行官Clément Delangue表示:“Hugging Face很高兴支持Meta的开源AI加速器计划。对我来说，开源AI是本十年最重要的话题，因为它是走向民主化道德人工智能的基石。我们证明了通过开源可以建立成功的初创公司，我希望下一代初创公司将从这个计划中涌现。”

Scaleway的董事总经理Damien Lucas表示:“对于在AI领域工作的初创公司，获取计算能力是至关重要的。作为面向AI的云基础设施的欧洲领导者，Scaleway参与这个计划是理所当然的，以确保初创公司拥有成功所需的资源。创新根植于Scaleway的DNA中，因此我们很高兴积极为这个生态系统做出贡献。”

STATION F的主管Roxanne Varza表示:“这是我们首次看到这么多AI领军者联手推出初创公司计划。我们特别自豪看到我们的历史合作伙伴Meta引领潮流，与我们的第一个独角兽Hugging Face和Scaleway携手，我们感觉这绝对是在专业知识和资源方面的改变游戏规则。这不仅是STATION F的好消息，也是整个开源AI社区的好消息。”

初创公司可在2023年12月1日前申请加入该计划。详细信息和申请方式:https://hecparis.notion.site/AI-Startup-Program-Candidate-Antechamber-c00cf88ed2e741029f5e3d50a1e44e39

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