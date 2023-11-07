哥伦比亚广播公司推出事实核查新闻部门，调查AI深度伪造和虚假信息

站长之家(ChinaZ.com) 11月7日 消息:CBS（哥伦比亚广播公司）的新闻和电视台部门宣布将成立一个名为“CBS新闻确认”的新单位，旨在调查虚假信息和所谓的“深度伪造”，即通常通过人工智能生成的虚假视频。该单位将由CBS新闻和电视台的高级副总裁克劳迪娅·米尔恩和新闻运营与转型执行副总裁罗斯·达根领导。

CBS的首席执行官温迪·麦克马洪表示，技术正在以前所未有的速度发展，而由生成式人工智能、虚假视频和虚假信息崛起所带来的挑战太大，我们不得不迎头而解。希望新单位将制作关于其调查结果的片段，并向观众解释所涉信息为何被确定为虚假或不准确。

根据西北巴菲特全球事务研究所在2023年7月发布的研究报告，通过人工智能生成的内容的快速传播“对国际社区、政府和公众构成日益关切的问题，对国家安全和网络安全具有重要影响。这也引发了与监控和透明度相关的伦理问题。”

CBS计划雇佣法医记者，扩大培训，并投资新技术。招聘候选人将需要在人工智能、数据新闻、数据可视化、多平台事实核查和法医技能等领域具备专业知识。

这一举措反映了媒体机构对抗虚假信息和深度伪造的不断努力，以确保公众获得可信的新闻和信息。CBS的新闻确认单位将在这一领域发挥关键作用，帮助观众更好地理解和辨别虚假信息。

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