全球AI安全峰会在英国举行 各国签署《布莱切利 AI 宣言》

站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息:近日，全球首届 AI 安全峰会于1日在英国布莱切利园成功举办，来自包括中美在内的28个国家的代表签署了《布莱切利 AI 宣言》。

该宣言呼吁AI科研机构和企业以负责任的方式设计、开发和使用AI，以人为本，努力提高人类福祉。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

《布莱切利 AI 宣言》承认了AI在改善人类生活方面的巨大潜力，同时也警告了可能在AI发展过程中带来的伤害，希望通过法规等手段来规避相关风险。

此次AI安全峰会为期2天，除了来自20多个国家的政府代表外，还有7个国际多边组织以及超过80家学术科研机构、企业和公民组织参与。

根据官方议程，来自英国艾伦·图灵研究所、中国科学院、经济合作与发展组织等多个机构，以及知名企业如英国DeepMind公司、美国Google公司、中国腾讯公司、阿里巴巴等，以及AI领域多位知名专家出席峰会，重点讨论AI技术可能带来的风险。

中国科技部副部长吴朝晖在开幕式上表示，中国愿意与各方加强人工智能安全领域的对话与沟通，为建立全球共识的治理框架做出贡献。他强调，不论国家大小，都有平等开发和使用人工智能的权利。

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