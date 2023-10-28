亚马逊第三季度盈利超预期，称人工智能是未来趋势

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 28 日消息:在周五早些时候，亚马逊的股价在周四公布了高于一致预期的盈利后，飙升了超过 7%，受到了对人工智能的乐观评论的支持。

在财报电话会议上，首席执行官 Andy Jassy 告诉分析师，人工智能为亚马逊的云业务 Amazon Web Services (AWS) 带来了价值「数百亿美元」的机会。今年，AWS 推出了其 Bedrock AI 服务，该服务简化了大型语言模型的开发。

Jassy 表示：「我们的生成式 AI 业务正在非常、非常快速地增长。」

在 9 月份，亚马逊投资了 12.5 亿美元于 OpenAI 的竞争对手 Anthropic，随着时间的推移，这笔投资可能会增加到 40 亿美元。

人工智能可能会为 AWS 提供所需的增长动力。在第三季度，这一部门的净销售额略低于分析师的预期，为 230.6 亿美元，而华尔街预计为 231.3 亿美元。

然而，也有积极的一面，AWS 的销售额同比增长了 12%，该部门的营业收入也在上升，达到 70 亿美元，比去年同期增长了约 29%。Jefferies 的分析师 Brent Thill 在周四的盈利后写道，12% 的增长「刚好足以保持稳定。」

周二，微软 (Microsoft) 报告了其 Azure 云业务的增长超过预期，而 Alphabet 的云增长数字则令人失望。

AWS 的增长在今年一直受到严密关注，JPMorgan 的 Doug Anmuth 在盈利前写道，这是一个「与投资者交流最多的」主题。周四，在与媒体的通话中，亚马逊首席财务官 Brian Olsavsky 表示，他不认为 AWS 的增长完全停滞，而是将云业务描述为处于一个「微妙」的过渡期。

公司正在放慢其降低成本的举措，因为它希望为更多客户提供服务并不断提高服务的盈利能力。

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