台积电产能利用率回升：谷歌、微软和特斯拉等 AI 芯片客户接受涨价

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息: 据半导体厂商表示，目前台积电的产能利用率正在缓步回升。7/6 纳米工艺的产能利用率曾经下降到 40%，现在已经回升到约 60% 左右，预计到年底有可能达到 70%。

而 5/4 纳米工艺的产能利用率也在 75% 到 80% 之间。3 纳米工艺的产能利用率逐季提升，目前约为 80% 左右。除了高通之外，台积电的其他客户的订单量明显增加，包括苹果、联发科、英伟达、AMD、英特尔、博通、Marvell 和意法半导体等公司都已经确认下单。

此外，AI 芯片的客户还包括 AMD 旗下的赛灵思、亚马逊、思科、谷歌、微软和特斯拉等公司，而且它们都已经接受了台积电在 2024 年再次涨价的决定。

台积电是英伟达人工智能加速器芯片的主要供应商，因此在去年年底开始的人工智能热潮中获得了巨大的受益。

台积电表示，尽管全球经济低迷，但各家公司都急于建立自己的人工智能工具。

台积电的 CEO 魏哲家表示，芯片市场已接近底部，预计到 2024 年将实现更健康的增长，人工智能需求将继续成为增长的驱动力，「我们确实看到了 PC 和智能手机市场企稳的一些早期迹象。」

由于市场对人工智能芯片的需求仍然强劲，台积电在周四（10 月 19 日）公布的第三季度净利润超出了预期。

第三季度，台积电的净利润为 2108 亿元新台币，高于分析师平均预期的 1904 亿元新台币，环比增长了 16.0%，但与去年同期相比仍下降了 25.0%。营收为 5467 亿元新台币，环比增长了 13.7%，但同比下降了 10.8%。

按美元计算，台积电第三季度的营收为 172.8 亿美元，同比下降了 14.6%，但比上一季度增长了 10.2%。

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