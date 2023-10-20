苹果公司计划最早在 2024 年底的 iOS 18 和 iPadOS 18 上推出生成式 AI 功能

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息: 据海通国际证券投资公司的供应链分析师 Jeff Pu 称，苹果计划最早在 2024 年底开始在 iPhone 和 iPad 上推出生成式人工智能技术。

Pu 在周三的一份研究报告中表示，他的供应链检查结果表明，苹果很可能会在 2023 年建立几百台 AI 服务器，并在明年显著增加。他认为，苹果将提供基于云的 AI 和所谓的「边缘人工智能」，涉及更多的设备端数据本地处理。

他补充说，苹果在推出生成式 AI 时需要耐心，因为苹果公司正在考虑如何以符合客户隐私承诺的方式使用和处理个人数据。

如果这一预测的时间表得以实现，那么最早从 iOS 18 和 iPadOS 18 开始，苹果可能会开始推出生成式 AI 功能，但目前尚不清楚它将如何使用这项技术。《The Information》上个月报道，苹果计划将大型语言模型整合到 Siri 中，以让用户自动执行复杂任务，这将涉及与「快捷指令」应用更深度集成的功能。该报告称，这一功能预计将在明年的 iPhone 软件更新中发布，因此可能是 iOS 18 的一部分。

供应链分析师郭明錤在 8 月份表示，苹果的生成式 AI 努力「远远落后于竞争对手」，因此尚不清楚 2024 年底的时间表是否现实。这项技术可能直到 2025 年及以后才准备好。

生成式 AI 在去年 OpenAI 发布 ChatGPT，一款可以回答问题和其他提示的聊天机器人时大受欢迎。谷歌和微软今年早些时候也发布了类似的聊天机器人，更多公司正在进军这一领域。这些聊天机器人是在大型语言模型上训练的，使它们能够像人一样回应。

7 月，彭博社的 Mark Gurman 表示，苹果内部正在测试一个被昵称为「Apple GPT」的「ChatGPT 样式」的聊天机器人，但他表示公司尚未「制定明确的发布策略」来向公众发布生成式 AI 工具。

苹果已经公开确认了其对生成式 AI 的兴趣，并在最近几个月发布的招聘广告中提到了这项技术。

苹果首席执行官蒂姆·库克在上个月接受福布斯采访时表示：「我们已经研究生成式 AI 多年，进行了大量研究。我们将非常慎重地对待它，深入思考，因为我们充分意识到它可能带来的不良用途，以及涉及偏见和幻觉等问题。」

（举报）