鸿海向苹果独家供应 AI 服务器 后者正加大投资和研发人工智能应用

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日消息:苹果公司最近正大力投资和研发人工智能（AI）应用，这引发了对于 AI 服务器和数据中心需求的增加。据 udn 消息称，鸿海集团成为苹果单独授权生产 AI 服务器的供应商，并且通过位于越南的工厂将这些服务器出口，成为首家受益于苹果 AI 商机的厂商。

据悉，鸿海不仅是苹果 iPhone 的最大组装厂，也是苹果数据中心服务器的供应商。由于苹果正致力于 AI 应用的发展，对 AI 服务器的需求也在增加，鸿海在 AI 服务器市场占据领先地位，并且与苹果有多年的合作关係，因此成为苹果的首选合作伙伴。

据市场调研机构统计，鸿海目前在全球服务器市场佔有约 43% 的份额，不仅是制造业的领头羊，也是全球领先的云端服务供应商亚马逊的最大供应商。除了已经供应 ChatGPT 和英伟达的 AI 服务器外，鸿海的主要客户谷歌也在快速进入生成式 AI 领域。而最近苹果也在积极布局生成式 AI，这都有助于鸿海服务器业务订单的激增。

苹果首席执行官库克此前在接受路透社采访时表示，苹果「多年来一直在研究各种人工智能技术，包括生成式人工智能」。今年第二季度，苹果在研发上的支出比去年同期增加了 31 亿美元，其中部分归因于他们在生成式人工智能方面的投资。他还表示，苹果将在未来几个月投入大量资金进行进一步研发。

上月底，Mark Gurman 报道了苹果公司的一项重大进展，称苹果公司正在全力研发大型语言模型（LLM），并计划最早于明年推出一款生成式人工智能产品。这个 LLM 项目的核心是一个名为 Ajax 的新框架。它被用于创建类似 ChatGPT 的应用程序，内部有人称之为「Apple GPT」，并且很可能会有更多相关项目。

业界表示，苹果拥有各地 iPhone、iPad、Mac 等产品使用者反馈的大量数据，加上其 App Store 生态系统非常成熟，所以在 AI 应用的发展上比其他公司更有优势，只要加速建立 AI 服务器和数据中心，就有机会超越竞争对手。

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