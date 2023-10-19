Mind Foundry 完成 2200 万美元融资 致力于 AI 在保险领域的创新应用

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日消息:人工智能初创公司 Mind Foundry Ltd. 近日成功融资 2200 万美元，旨在帮助保险公司决定应该为哪些驾驶员提供保险覆盖。这是在需求不断增长的迹象，表明在几乎没有错误余地的关键领域部署人工智能的需求日益增加。

该初创公司的人工智能工具被用于检测日本老年驾驶员的认知下降，以协助亚洲保险巨头 Aioi Nissay Dowa Insurance 预测和预防事故。Aioi 联合 Parkwalk Advisors 和牛津大学一起投资了这一轮融资，Mind Foundry 的首席执行官 Brian Mullins 表示。这轮 B 轮融资将该初创公司的总融资额提高到 4400 万美元。

传统上，保险公司主要依赖诸如汽车类型和驾驶员年龄等细节来预测谁更有可能卷入严重事故，以及制定保险费率。近年来，一些保险公司借助人工智能软件来加速理赔并分析驾驶数据，以为客户提供更精确的风险评估。人工智能对保险覆盖决策的影响日益加大，这可能会引起一些担忧，但 Mullins 表示，对于老年人而言，也存在积极的一面。

Mullins 说：「如果一个人年纪大了，他们的保险政策就没了，独立性也消失了。不是所有的个体都会以同样的方式变老。现在，数据可以告诉我们这个人在安全驾驶。这是对人工智能的负责任使用。」

Mind Foundry 成立于 2016 年，由牛津大学的两位计算机科学家创立，目标是为「高风险应用」设计人工智能，包括国防和公共基础设施问题。今年早些时候，该初创公司开始开发用于认知下降的人工智能产品，现在希望将其保险产品拓展到其他区域。

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