IDC预测： 到2027年，生成式AI支出将达到1430 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:根据IDC（国际数据公司）的最新预测，生成式AI(Generative AI)支出将在2027年达到1，430亿美元，显示了这一领域的高速增长。该预测表明，生成式AI支出的增速将远超综合AI支出，且较同期全球IT支出的复合年增长率（CAGR）高出13倍。

近来，几乎所有主要企业都在寻找将人工智能（AI）纳入其业务计划的途径，积极投资于生成式AI模型的建设和采用，预计这一趋势将持续增长。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

IDC预测，到2027年，生成式AI支出将达到1，430亿美元，包括软件、相关基础设施硬件以及实施生成式AI所需的IT/业务服务。而在2023年，IDC的预测数据显示，全球企业将在生成式AI解决方案上投资近160亿美元，展现了2023年至2027年预测期内的复合年增长率（CAGR）为73.3%。

IDC集团副总裁Ritu Jyoti表示:“生成式AI不仅仅是一时的趋势或炒作，它是一项变革性技术，具有深远的影响和商业价值。”

值得一提的是，生成式AI支出的增速远高于综合AI支出，而且较同期全球IT支出的CAGR高出13倍。IDC预测，未来几年，生成式AI支出将呈现自然的发展趋势，企业将从早期试验阶段过渡到积极扩展和广泛采用的阶段。

然而，IDC还指出，到2025年，生成式AI支出的增长速度可能会受到一些限制，这是由于工作负载的变动、资源分配的不确定性，不仅仅涉及硅片，还包括网络、设施、模型可信度和AI技能等方面。不过，预测期结束时，IDC预测生成式AI支出将占到综合AI支出的28.1%，较2023年的9%有显著增长。

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