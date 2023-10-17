IDC：2027 年生成式 AI 支出将达到 1430 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日消息:现在几乎每家大公司都在寻找方法将人工智能纳入他们的业务计划，投资于构建或采用生成式人工智能模型来执行特定任务。国际数据公司（IDC）的一份新报告预测，这种支出只会增加。

IDC 预测，到 2027 年，用于生成式人工智能解决方案的支出，包括软件、相关基础设施硬件以及实施生成式人工智能所需的 IT/业务服务，将达到 1430 亿美元。

IDC 的预测显示，2023 年，全球企业将在这些生成式人工智能解决方案上全球投资近 160 亿美元，这代表了 2023-2027 年的复合年增长率 (CAGR) 将达到 73.3%。

IDC 的集团副总裁 Ritu Jyoti 表示：「生成式人工智能不仅仅是一个昙花一现的趋势或纯粹的炒作。它是一项具有深远影响和商业影响的变革性技术。」

与之相比，生成式人工智能投资的增长速度是整体人工智能支出增长速度的两倍多，是相同时期全球 IT 支出的 CAGR 的 13 倍，根据 IDC 的数据。

IDC 预测，这些投资将在未来几年中自然而然地发展，跟随组织从早期的实验向积极构建再到广泛采用的转变。

IDC 的集团副总裁 Rick Villars 指出：「到 2025 年，生成式 AI 支出的速度会在一定程度上受到限制，原因是工作负载的转变和资源分配方面的波动，不仅包括芯片还包括网络、设施、模型可信度和人工智能技能。」

在预测期结束时，IDC 预测，生成式人工智能支出将占整体人工智能支出的 28.1%，这是一个相比 2023 年显著增长的数字，而 2023 年，生成式人工智能支出仅占整体支出的 9%。

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