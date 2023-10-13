站长之家(ChinaZ.com) 10月13日消息:据群智咨询（Sigmaintell）预测，2024 年伴随着 AI CPU 与 Windows 12 的发布，将成为 AI PC 规模性出货的元年。

预计 2024 年全球 AI PC 整机出货量将达到约 1300 万台。在 2025 年至 2026 年，AI PC 整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在 2027 年成为主流化的 PC 产品类型，这意味着未来五年内全球 PC 产业将稳步迈入 AI 时代。

2022 年 11 月，OpenAI 发布了基于 GPT-3.5 系列的全新对话式 AI 模型 ChatGPT，这是人工智能算法的下一代升级产品，具有重要的跨时代意义。2023 年 2 月，ChatGPT 接入 Bing，重新定义搜索引擎。

群智咨询 (Sigmaintell) 认为：

软硬件层面的更新将进一步促进与增强 AI 算力的增长，以满足用户需求，而混合式 AI 成为 AI PC 的发展方向。 品牌和关键零部件供应商进一步加大了对 AI PC 的投入，未来将在消费和商用两条产品线上展开新的布局。 随着 AI 技术的不断发展，人机交互需求不断提高，使得显示面板除了显示功能外，还更需要提供更多附加值属性。例如，低功耗、低延迟、高分辨率以及创新和差异化等方面。

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