调查：全球97%的人支持可信赖和受监管的人工智能

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站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:据英国会计师事务所毕马威（KPMG）本周二发布的一项调查显示，大多数人支持可信赖的人工智能，并期望它受到监管，其中印度、中国和新加坡在信任当前监管对保证AI安全使用方面是充分的这一方面领先于亚太地区其他国家。

调查显示，全球有97%的受访者支持可信赖AI的原则，若能建立保证机制，有四分之三的人更愿意信任AI系统。另有71%的人期望AI受到监管，61%的人对信任AI系统持谨慎态度。该调查与澳大利亚昆士兰大学合作开展，横跨17个全球市场进行在线调查，每个国家约有1000名受访者，数据收集于2022年9月至10月期间。

虽然85%的人认为AI能带来一系列好处，但只有一半的人认为这些好处大于风险。约有67%的人对AI持低到中等的接受态度。然而，新加坡有8成人对AI持开放态度，超过全球平均水平的71%。该国另有72%的人对这项技术持乐观态度。

调查显示，约90%的新加坡受访者认为AI提供范围广泛的好处，其中59%的人认为这些好处大于风险。另有60%的人愿意信任工作中使用AI，其中44%的人承认AI将取代他们工作领域的岗位。只有27%的人不同意AI会创造的就业岗位多于它消灭的岗位。

该国有53%的人信任当前的监管和保障措施已足以确保AI的安全使用，在全球范围内仅次于印度和中国，排名第三。

毕马威的报告指出，跨国家之间在对政府监管和使用AI的信任程度上存在“显著差异”，美国、英国和日本一半以上的受访者对其政府缺乏信心。

49%的美国人对政府完全不信任或不太信任，39%的人对商业机构监管和开发AI完全不信任或不太信任。英国有45%和31%的人分别对政府和商业机构完全不信任或不太信任。日本有47%和43%的人分别对政府和商业机构完全不信任或不太信任。

相比之下，中国和印度最可能相信已有适当的保障措施到位，分别为74%和80%，其次是巴西和新加坡的约一半人。日本和韩国的受访者最不相信，仅有13%和17%持肯定态度，这与西方国家的主流观点较为一致。

调查显示，61%的全球受访者认为AI对社会的长期影响仍不明确，这可能解释了为何71%的人期望AI受到监管，大多数人（印度除外）视AI监管为必要。但是，只有两成人相信当前的监管和保障措施能够促进AI的安全采用，表明公众对AI监管感到不满。

然而，假如建立道德和负责任使用的保证机制，如监控系统等，75%的人表达出更大的信任AI的意愿。

调查显示，亚洲国家对AI的认知度较高，中国、印度、韩国和新加坡在对这项技术的理解方面领先全球。中国在理解和对AI的兴趣方面排名最高，82%的人表示理解这项技术，96%的人希望对其了解更多。该国有75%的人使用包含AI的常见应用程序，58%的人知道何时使用了AI。

相比之下，55%的美国人表示对AI理解较低，不了解何时使用了AI技术，尽管73%的人有兴趣对其了解更多。该国63%的人使用包含AI的常见应用程序，但49%的人不知道这些应用程序中使用了AI。

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