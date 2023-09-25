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好莱坞编剧就AI和薪酬问题达成“暂定”协议

2023-09-25 11:41 · 稿源：站长之家

文章概要:

1. 好莱坞编剧工会（WGA）宣布与电影电视制片和制作人联盟(AMPTP)达成了一项“暂定”协议，结束了长达数月的罢工。

2. 协议涵盖了新的2023年集体协议，包括薪酬和AI在剧本创作中的使用等问题，但具体条款尚未公布。

3. 协议必须获得WGA董事会和会员的批准，才能正式结束罢工，而在此之前，工会将暂停罢工活动。

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:好莱坞编剧工会（WGA）近日宣布，他们已与电影电视制片和制作人联盟(AMPTP)达成了一项“暂定”协议，以结束长达数月的罢工。这次罢工始于2023年5月2日，导致大约11，500名WGA会员走上罢工道路，抗议薪酬待遇、剧本创作团队规模和人工智能(AI)在剧本创作中的使用等问题。

好莱坞抗议游行

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

根据WGA的声明，这项协议覆盖了新的2023年集体协议，涉及薪酬和AI在剧本创作中的使用等所有问题，但具体的协议条款尚未立即公布。该声明称:“我们已经就新的2023年MBA达成了暂定协议，也就是说，在所有交易要点上原则上达成了一致，但需要起草最终的合同语言。我们可以自豪地说，这项协议异常出色，对每个会员领域的编剧都有实质性的利益和保护。”

这项为期三年的协议是在WGA和AMPTP的谈判代表经过五天的重新谈判后达成的，但在正式结束罢工之前，它必须获得工会董事会和会员的批准。该声明还明确表示:“要明确，除非经工会授权，否则任何人都不能返回工作岗位。在那之前，我们仍然处于罢工状态。但是从今天开始，我们将暂停WGA的罢工活动。相反，如果您有能力，我们鼓励您加入SAG-AFTRA的罢工队伍。”

这项协议的达成来得刚刚及时，因为再过五天，这场罢工将成为工会历史上时间最长的罢工，也是数十年来好莱坞历史上时间最长的罢工之一。

与此同时，SAG-AFTRA演员工会仍在进行自己的罢工，该罢工始于7月，至今尚未解决。SAG-AFTRA发表声明称:“SAG-AFTRA祝贺WGA在经历了146天的罢工，展现出了强大的力量、韧性和团结后，与AMPTP达成了暂定协议。尽管我们期待着审查WGA和AMPTP的暂定协议，但我们仍致力于为我们的会员争取必要的条款。在我们的电视/戏剧合同中，我们仍然罢工，并继续敦促影视公司和流媒体公司的首席执行官以及AMPTP回到谈判桌，达成我们会员应得和要求的公平协议。”

这一协议的达成对于好莱坞产业来说是一次重要的转折点，标志着编剧工会和制片人之间的长期纷争取得了进展。

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