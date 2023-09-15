“天猫精灵”拟更名XGENIE 将千万终端升级接入“大模型”

【新智元导读】有了这个实在的Agent小助手，文秘小帅的办公流程，简直叫一个行云流水。有了一个神秘助手的小帅，办公效率比过去提高了十倍不止。从2023年开始，我们使用的电脑的方式，或将被这家起步虽晚但技术雄厚、带领行业弯道超车的AI准独角兽改变。