“天猫精灵”拟更名XGENIE 将千万终端升级接入“大模型”

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:据上证报消息，9月15日，有消息称阿里巴巴旗下“天猫精灵”将更名，已有XGENIE品牌字样的新品在部分渠道露出。
对此，内部人士处确认，9月19日确实将发布新品牌新产品。
该负责人处表示，新品发布同时，天猫精灵已发售产品服务不受影响，还会有至少千万量级的已发售终端，通过线上升级接入“大模型”和多项AIGC能力。
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站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:据上证报消息，9月15日，有消息称阿里巴巴旗下“天猫精灵”将更名，已有XGENIE品牌字样的新品在部分渠道露出。
对此，内部人士处确认，9月19日确实将发布新品牌新产品。
该负责人处表示，新品发布同时，天猫精灵已发售产品服务不受影响，还会有至少千万量级的已发售终端，通过线上升级接入“大模型”和多项AIGC能力。
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天眼查App显示，9月5日，天猫精灵关联公司浙江艾克斯精灵人工智能科技有限公司申请注册多个“精灵大模型”“未来精灵大模型”商标，国际分类为广告销售、教育娱乐、通讯服务等，当前商标状态均为申请中。该公司成立于2021年5月，法定代表人为骆静峰，注册资本5000万人民币，经营范围含网络文化经营、第二类增值电信业务、互联网信息服务、人工智能公共数据平台、人工智能基础资源与技术平台等，由阿里云计算有限公司全资持股。
2023中国国际智能产业博览会今天在重庆举行，腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强表示，腾讯自研的混元大模型将于近期会正式对外发布。腾讯提出了内部所有产品接入大模型或基于大模型进行改造。”其实，早在今年6月，腾讯就发布了行业大模型，为客户提供MaaS一站式服务，并面向文旅、政务、教育、金融等十大行业打造了超过五十个解决方案。
【新智元导读】有了这个实在的Agent小助手，文秘小帅的办公流程，简直叫一个行云流水。有了一个神秘助手的小帅，办公效率比过去提高了十倍不止。从2023年开始，我们使用的电脑的方式，或将被这家起步虽晚但技术雄厚、带领行业弯道超车的AI准独角兽改变。
9月7日，2023腾讯全球数字生态大会产业合作伙伴峰会在深圳宝安召开。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生，腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强，腾讯云副总裁、产业生态合作负责人王峰等，向合作伙伴分享了腾讯云产业生态建设的最新进展和未来策略，并宣布升级腾讯大模型生态计划，与合作伙伴共享大模型市场。腾讯云副总裁、腾讯会议负责人吴祖榕，腾讯安全副总裁杨光夫，腾讯云副总裁、腾讯云智能解决方案负责人王麒，腾讯云副总裁许华彬，腾讯云副总裁、智能制造负责人曹磊，腾讯云副总裁、文旅行业总经理方腾飞，腾讯企业微信生态合作总经理王琳，也分别就腾讯会议、腾讯安全、腾讯云智能、企业微信、互联网、制造、文旅等产品和行业的生态策略，助力伙伴高速增长，合力推动千行百业数字化转型。
在2023年腾讯全球数字生态大会腾讯会议专场上，腾讯会议宣布推出了一系列新功能和产品。腾讯会议宣布接入腾讯混元大模型，提供腾讯会议AI小助手，可以通过语音指令完成多种复杂任务。腾讯会议还与超过300家生态伙伴合作，开放了超过300个API接口，为不同行业的企业提供个性化、定制化的解决方案。
百度文心一言正式向公众开放。基于文心一言，百度输入法宣布全面升级，打造行业首个“基于大模型的输入法原生应用”，从“输入工具”全面转型为“AI创作工具”。百度输入法APP市场份额占据行业之首，月活超过6亿，语音日请求量超过12亿次，语音识别准确率超过98.6%，手写识别准确率超96%，均稳居行业首位。
易点天下表示，公司已接入盘古大模型，并携手华为云充分发挥各自的技术和创新能力，深度探索基于AIGC实现广告素材、交互式电商、数字人等营销场景的创新应用，共同推动智能营销领域的创新发展。易点天下网络科技股份有限公司致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。
【新智元导读】稳居国内第一梯队的360智脑，已经开始赚钱了!根据360的2023年半年报，360智脑已创造近2000万元相关业务收入，成为国内首个披露实现营收的大模型产品。年初打得如火如荼的「百模大战」，终于有了阶段性的战果。借助多年在多方位业务场景中的优势，360版GPT能够像「发电厂」一样，把大数据加工成「电」，进源源不断地赋能千百行业。
“‘360智脑’在部分场景的表现已接近国际先进水平”，9月17日，由南京市人民政府、中国信息通信研究院联合主办，南京经济技术开发区管委会、中国人工智能产业发展联盟共同承办的2023南京人工智能产业发展大会将在宁召开。三六零集团创始人周鸿祎以“垂直大模型引领新工业革命”为题发表主题演讲。在解决大模型安全，将大模型关进笼子之前，这只是人类美好的愿望是要让人保持在决策回路上。
航旅纵横发布了首个民航领域垂直大模型——千穰大模型。该大模型基于Transformer架构，构建了10亿、100亿、300亿等多种参数模型，融合了视觉大模型、语言大模型、多模态大模型和计算大模型，通过强大的人工智能技术，为民航产业的数智化建设和旅客的智慧出行提供支持。千穰还可以用于旅客满意度分析、行业智能客服和多模态点评感知等服务。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。