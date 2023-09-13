诺奖得主莱维特称ChatGPT提高个人智力50%，可“取代人类”

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:9月13日，2013年诺贝尔化学奖得主、美国斯坦福大学迈克尔·莱维特在上海出席2023ESG全球领导者大会时表示，ChatGPT这个AI语言模型让自己的智力提高了50%。他认为，ChatGPT不仅是一个搜索模型，而是一个真正的智能，它可以用2500种方式进行交流。

莱维特称，ChatGPT可以帮助他写代码、做专利申请，以及理解各国语言的文献资料。它可以取代许多人类工作，包括律师、翻译等。他甚至认为ChatGPT几乎可以做任何事情。

他表示，ChatGPT让生活变得更方便、更简单，也让人变得更聪明。它为人类提供了强大的智力支持，可以帮助人类解决许多问题。所以自己使用ChatGPT后，智力明显得到提升。

莱维特还提到，上世纪60年代，年轻人通过玩电子游戏推动了芯片技术的发展，最后使得像ChatGPT这样强大的AI模型得以诞生。正是非学术界的这些“玩耍”促成了AI技术的发展。

他认为，优秀的科学家之所以能获诺奖，原因之一是有大量年轻科学家作为支持。所以资深科学家应该为年轻科学家创造条件，给予他们支持和自由度，而不是增加不必要的会议和繁文缛节，以释放年轻科学家的创造潜能。

（举报）