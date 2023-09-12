Numenta发布基于大脑的NuPIC，将AI效率提高100倍

文章概要: 1. Numenta公司经过17年的大脑研究，终于推出NuPIC产品，旨在使AI处理效率提高100倍。 2. NuPIC是一款基于神经科学的人工智能解决方案，建立在深入研究的基础上，由计算先驱杰夫·霍金斯和唐娜·杜宾斯基创立。 3. 这一平台利用Intel CPU，提供高性能运行和完全控制，标志着人工智能领域的重要里程碑。

站长之家（ChinaZ.com）9月12日 消息:Numenta公司宣布推出基于大脑的人工智能产品NuPIC，旨在将AI处理效率提高100倍。经过长达17年的深入大脑研究，Numenta终于迈出了这一重要的里程碑。

NuPIC是一款基于神经科学的人工智能解决方案，由计算先驱杰夫·霍金斯和唐娜·杜宾斯基创立。该平台建立在二十年的神经科学研究基础上，基于霍金斯在他的2021年出版的《一千个大脑》一书中提出的大脑和智力理论。NuPIC的设计初衷是使开发人员和软件工程师能够轻松使用，无需深度学习专业知识。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

与大多数依赖图形处理单元（GPU）的AI解决方案不同，NuPIC利用Intel CPU，充分利用其灵活的编程模型。这一创新意味着在不需要昂贵GPU基础设施的情况下，能够降低AI的成本，将AI运行效率提高数倍。

NuPIC的另一个关键优势是确保了企业的安全和隐私。它完全在客户的基础设施内运行，无论是在本地还是通过主要云提供商的私有云。这保证了对数据和模型的完全控制，降低了成本，并增强了数据合规性。

此外，NuPIC提供了一系列可用于生产的模型，包括BERT和GPT，客户可以根据自己的需求进行优化和定制。这使得组织能够快速构建基于大型语言模型（LLM）的原型解决方案，无需广泛的机器学习专业知识。

Numenta的NuPIC标志着人工智能领域的一个重要里程碑，将AI的处理效率提高100倍，并为开发人员和企业提供了更高的灵活性和控制权，同时确保了数据的安全性和隐私性。

（举报）