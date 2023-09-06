专家:未来30年人工智能可能替代足球裁判

站长之家(ChinaZ.com) 9月6日 消息:未来30年内，足球裁判可能会被机器人取代，这是足球界一位专家的预测。目前，人工智能已经在足球比赛中发挥了关键作用，特别是在VAR（视频助理裁判）和门线技术的应用中。随着数据质量的不断提高，比赛可能会由人工智能机器来执法，不再需要现场裁判。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

全球领先的足球分析提供商Soccerment的首席执行官阿尔多·科米表示:“未来几年，计算机视觉将变得越来越有效，球场上的摄像机数量只会增加。标记的数据量以及使用这些数据训练的模型的质量将呈指数级增长，因此，您将拥有可以根据在球场上看到的情况做出裁判决定的人工智能模型。”

科米还补充说:“所以我们可能会达到根本不需要裁判的地步。在此之前，你可能会有一名裁判，但没有边裁，也许他们会是第一个从比赛中消失的人。您将让裁判连接到虚拟助理，指导他们做出更好的决定。最终，在20或30年内，裁判可能只是一个人工智能。我并不是说这是积极的，我只是说这很可能会发生。”

虽然裁判被机器人取代的可能性存在，但人工智能和机器学习在足球领域的应用不仅局限于裁判。数据分析的使用已经帮助球队挖掘出高质量的签约球员，并将这些球员出售以获得可观的利润，从而改变了英超联赛的竞争格局。此外，改进的数据集成可以让管理者使用虚拟教练来帮助他们选择团队和战术。

科米强调:“未来几年，人工智能可以成为思考游戏的新方式的来源。如果你给人工智能足够的高质量数据，你将有可能拥有一个虚拟助手，它将更好地了解球场上发生的事情。通过人工智能分析数据，你可以训练模型更好地了解未来会发生什么，例如了解未来5到10分钟内发生事件的概率。通过这种预测分析，人工智能可以为你提供所谓的规范分析。”

然而，科米也强调，人工智能不会取代专业人士，而是提供高质量的支持。他表示，能够充分利用人工智能的俱乐部将在竞争中表现更出色，但需要时间来建立人们对人工智能的信任。

总的来说，足球领域对人工智能和机器学习的应用正不断扩展，未来可能会看到更多的技术在比赛中发挥关键作用，包括裁判决策和战术分析。然而，是否会完全取代人类裁判还有待观察，信任和接受度将是关键因素。

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