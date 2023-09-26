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Doom 开发者认为通用人工智能到2030年是可实现的

2023-09-26 16:22 · 稿源：站长之家

文章概要:

- 著名游戏开发者John Carmack 表示，人工通用智能（AGI）可能在2030年左右向公众展示。

- 卡马克的AGI初创公司Keen聘请了加拿大机器智能研究所首席科学顾问理查德·萨顿，他被称为“强化学习之父”。

- 尽管Keen团队资金有限，但他们对实现AGI充满信心，认为AGI的成功将在未来几年内显现。

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:知名软件开发者 John Carmack（约翰·卡马克） 为世界带来了第一人称射击游戏《Doom 》，他认为通用人工智能 (AGI) 很可能在2030年左右出现。

这一看法是他在一次活动上分享的，该活动宣布他的AGI初创公司Keen聘请了加拿大机器智能研究所首席科学顾问理查德·萨顿。卡马克将萨顿描述为“强化学习之父”，并表示他是领导AGI工作的理想人选，这项工作旨在构建一种模拟人类行为的人工智能。

机器人，AI

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在活动中，萨顿表示，使用当前技术编写AGI并非不可行，他认为在2030年左右，可能会出现“原型人工智能展示生命迹象”的目标。尽管Keen的团队相对较小，获得的资金仅为2000万美元，与其他大型AI机构相比，规模较小，但萨顿和Keen团队足够大胆，他们相信自己能够做出贡献。

卡马克认为:“今天没有人能够看到这个问题的解决方案，但我们感觉剩下的事情并不多。”他表示，剩下的问题不需要完全新的思维或架构。“有一些基本的研究问题需要回答，我们有内部项目和攻击的角度，”他补充说，并表示他预计未来关于如何构建AGI的教材将包括Keen和其他公司未来几年所做的工作的章节。

卡马克相信，这一努力很快将产生看似成功的结果:“我们距离某种真正重大而重要的东西向公众展示还有六七八年的时间。”

卡马克还透露，OpenAI的首席执行官萨姆·阿尔特曼曾试图聘请他，尽管当时他完全没有人工智能经验。尽管他拒绝了这个提议，但卡马克对人工智能产生了兴趣，周一的公告就是其中的一个结果。

他在该领域的学习使他得出结论:“对于加拿大机器智能研究所使用的模型的单一性质可能无法捕捉人脑的工作方式，因为人脑更像是分布式的半共识发现系统。”他表示，在计算机科学领域，人们倾向于划定“整洁的框架”。他认为，我们唯一已经证明的关于意识运作方式的模型——人脑——显示了智能更加复杂。

他说:“重要的是，一个人工智能如何将自己的经验融入到对世界的看法中，如何预测未来的事情以及如何需要在内部和外部强加动机。”他认为，这些问题不被大型语言模型所解决，因为它们不涉及我们大脑的工作方式。然而，他表示，目前全球的实验室都在“投入资源”用于研究这些模型。

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