ChatGPT提示词优化平台Promptport 专为ChatGPT定制的创意AI工具

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:Promptport 是一款为 ChatGPT 服务定制的创意 AI 工具。它允许用户在平台上创建、优化和分享 ChatGPT 的提示词。用户可以自行创建 ChatGPT 提示词，并使用标签对它们进行分类。

通过创建、优化和分享提示词，用户可以更轻松地与 ChatGPT 互动，克服创作难题，提高对话质量，创造更有趣、更有深度的内容，并获得更多灵感。

体验地址:https://promptport.ai/

产品功能:

1、提示词创建:用户可以在平台上自行创建 ChatGPT 的提示词。用户可以根据自己的创作需求和兴趣，选择标题、标签，编写简介和创建 prompt 内容。

2、智能优化:平台提供智能优化功能，帮助用户提升提示词的质量和适用性。通过使用我们的优化 AI 工具，用户可以输入提示词并获得优化后的内容。这将有助于更好地打造创意、更轻松地与 ChatGPT 互动，使提示词更符合用户的需求。

3、提示词分享:用户可以在平台上发布自己的提示词，与其他用户分享创意灵感。这将为用户提供一个广阔的创作社区，其中包含来自各行各业的创作者，他们可以为用户提供新的视角和灵感。

4、提示词评分系统:为了帮助用户更好地选择和使用 ChatGPT 的提示词，平台提供了完善的提示词评分系统。用户可以对其他用户分享的提示词进行点赞和收藏，以帮助其他用户找到高质量的提示词。这将建立一个互动和有益的社区，让用户能够从集体智慧中受益。

如何使用:

1、注册和登录:用户需要在平台上注册一个账户，可以使用 Google、Github、Twitter、Discord 或个人邮箱。

2、创建提示词:登录后，用户可以通过平台提供的 Create 界面，填写标题、标签、简介和内容，创作自己的 ChatGPT 提示词作品。

3、智能优化:如果用户希望改进和优化自己的 ChatGPT 提示词，可以使用平台的智能优化 AI 工具。输入提示词后，系统会进行修改和调整，以获得更符合用户需求的提示词。

4、分享提示词:当用户创作出满意的 ChatGPT 提示词作品后，可以选择发布提示词，将其分享给其他用户。通过分享，用户可以与其他创作者交流和互动，共同探索对话内容的创新应用。

5、点赞和收藏:当用户在平台上浏览其他用户分享的 ChatGPT 提示词时，可以对其进行点赞和收藏。这将帮助其他用户找到高质量的提示词，并促进创意社区的互动和成长。

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