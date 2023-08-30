轻量级框架Lagent 仅需20行代码即可构建自己的智能代理

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:Lagent 是一个专注于基于 LLM 模型的代理开发的轻量级框架。它的设计旨在简化和提高这种模型下代理的开发效率。LLM 模型是一种强大的工具，可以用于模拟和管理复杂的系统，而 Lagent 则是实现这种模型的框架。

项目地址:https://github.com/InternLM/lagent

通过 Lagent，开发者可以更加便捷地创建和管理基于 LLM 模型的代理，从而在开发和实际应用中提高效率。Lagent 的源代码可以在 GitHub 上找到，任何对此框架感兴趣的开发者都可以自由下载、使用、修改和分发。

主要功能:

支持多种智能代理。Lagent现在支持ReAct、AutoGPT和ReWOO等，可以驱动大型语言模型进行多轮推理和函数调用。

极其简单且易于扩展。该框架非常简单，结构清晰。仅需20行代码，您就可以构建自己的智能代理。它还支持三种典型工具:Python解释器、API调用和谷歌搜索。

支持各种大型语言模型。Lagent 支持不同的LLM，包括基于API的（GPT-3.5/4）和开源的(LLaMA2、InternLM)模型。

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