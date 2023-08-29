OPPO Find N3 Flip正式发布 售价 6799 元起

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:OPPO Find N3Flip正式发布，12GB +256GB 版本6799元、12GB +512GB 版本7599元。该机被誉为小折叠手机标杆，在工业设计、影像等方面全面升级。

这款手机搭载了联发科天玑9200芯片，配备 LPDDR5X 内存和 UFS4.0闪存，内置4300mAh 电池，支持44W 快充，折叠后厚度约为16.45mm，展开后厚度约为7.79mm，重量约为198g。

屏幕方面，Find N3Flip 采用6.8英寸 OLED 屏，分辨率为25201080，支持120Hz 刷新率、局部峰值亮度可达1600nit，以及1440Hz 高频 PWM 调光和 LTPO 可变刷新率。外屏采用一块3.26英寸的 OLED 屏，分辨率为720382，支持60Hz 刷新率和900nit 峰值亮度。

Find N3Flip 前置采用32MP 的索尼 IMX709，后置主摄为50MP 的索尼 IMX890，支持 OIS，同时配备48MP 的索尼 IMX581超广角和32MP 的索尼 IMX709人像镜头，拥有哈苏联合研发的超光影系统。

此外，该机采用超轻固精工拟椎式铰链，通过了莱茵折叠无忧认证，搭载旗舰级 X 轴线性马达和杜比全景声立体声扬声器，预装 Color OS13.2系统，新增三段式静音键设计，支持 NFC 功能。

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