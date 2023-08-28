报道称三星自研生成式AI工具将于9月发布 或命名为Simply Chat

文章摘要: 1. 三星将在9月12日发布自研的生成式AI工具，可能命名为“Simply Chat”。 2. 该工具面向三星内部员工，目的是提升员工工作效率。 3.该工具或将在10月开始内部测试，预计2023年底或2024年初面向所有三星员工开放。

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:最近有报道称，三星研发的生成式AI工具基本准备就绪，将在9月份的第二周正式发布，也就是将在9月12日的三星Real Summit2023上首次对外公布。

三星尚未透露其生成式人工智能工具的名称，但根据该品牌向韩国知识产权信息服务中心（KIPRIS）提交的商标申请，该工具很可能被称为“Simply Chat”。该产品的产品描述提到“基于机器学习的语言和语音处理的计算机程序和计算机软件”。

据称，三星这一AI工具主要面向三星内部员工使用，目的是通过为员工提供编程支持、邮件帮助、文档摘要等功能来提高工作效率。这意味着该工具不会成为类似ChatGPT、Google Bard等已推出生成式AI的竞争对手。

另外，三星预计将在10月启动内部测试，如果测试进展顺利，将在2023年底或2024年初面向所有三星员工开放使用。届时，该工具将助力三星员工提升生产力，为他们提供更好的工作体验。

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