免费在线AI工具LeiaPix:一键将图片转3D动画

站长之家（ChinaZ.com）8月14日 消息:Leia 是一家总部位于美国的领先供应商，专注于裸眼3D 显示硬件和软件解决方案。他们旗下的 LeiaPix Converter 是一款由 AI 技术驱动的图像处理工具，可以将静态的2D 图像转换为动态的3D 图像。

体验地址：https://convert.leiapix.com/

目前，LeiaPix Converter 已经拥有超过100万用户。在7月底，Leia 宣布将大幅扩展 LeiaPix Converter 的功能，并为自家的3D 平板电脑提供云 API 支持。LeiaPix Converter 目前可以免费在线使用。

使用起来非常简单，只需上传一张2D 图像，即可快速生成3D 立体效果。在编辑页面的左侧，用户可以调整动画时长、动画风格、运动幅度、焦点等参数。编辑完成后，支持导出多种格式，如 GIF、MP4、LIF、SBS、Depth Map、Facebook3D 等。

功能:

图片转深度动画:LeiaPix Converter 可以将平面图片转化为具有深度感的动态图像，让您的图片更加生动。

用户友好界面:该工具提供简洁易用的界面，使用户能够轻松上传和编辑图片。

深度图编辑:LeiaPix Converter 提供深度图编辑功能，您可以调整图像的深度和透视效果，以获得最佳的深度动画效果。

分享和导出:您可以通过该工具分享您的深度动画作品，还可以导出高质量的深度动画文件，以便在其他平台上使用。

与 Leia 设备兼容:LeiaPix Converter 可与 Leia 公司的 LumePad2设备兼容，让您在专业设备上享受更好的深度动画体验。

通过 LeiaPix Converter，您可以让您的图片不再只是静态的图像，而是栩栩如生的深度动画，带来更加丰富的视觉体验。

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