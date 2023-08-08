全球75%的组织计划在工作设备上禁止ChatGPT 和生成式AI应用

本文要点:

1.75% 的全球组织计划在工作设备上禁止 ChatGPT 和其他生成型 AI 应用。

2. 数据安全、隐私和企业声誉的风险是实施禁令的主要原因。

3. 多数受访者对生成型 AI 应用在提高效率和创新方面的潜力持肯定态度，但对未经安全验证的应用存在网络安全威胁。

站长之家(ChinaZ.com) 8月8日 消息:BlackBerry 发布的新调查显示，全球75% 的组织正在实施或考虑禁止 ChatGPT 和其他生成型 AI 应用在工作设备上的使用。

其中61% 的禁令是长期或永久性的，主要是出于对数据安全、隐私和企业声誉的风险的考虑。83% 的受访者还表示，未经安全验证的应用对企业的网络安全构成威胁。

尽管多数组织倾向于完全禁止这些应用，但他们也认识到生成型 AI 应用在提高效率、创新和增强创造力方面的机会。81% 的受访者认为，在网络安全防御方面使用生成型 AI 工具是可取的，这表明 IT 决策者不希望被网络犯罪分子发现漏洞。

BlackBerry 的首席技术官 Shishir Singh 呼吁组织在工作场所对生成型 AI 应用采取谨慎而灵活的态度。他表示，禁止生成型 AI 应用可能会阻碍潜在的商业利益，因此企业需要采用合适的工具来实现对工作场所应用程序的可见性、监控和管理。

调查还显示，尽管80% 的 IT 决策者认为组织有权控制员工在业务中使用的应用程序，但74% 认为这些禁令表明对企业和个人设备的控制过度。

对于首席信息官和首席信息安全官来说，统一端点管理（UEM）提供了对企业环境中可以连接的应用程序的必要控制，通过容器化企业数据来确保企业安全和用户隐私。在消费级生成型 AI 和其他未受监管的应用程序不安全的时候，企业级 UEM 解决方案(如 BlackBerry UEM)对组织至关重要。

BlackBerry 建议组织采用谨慎的态度，并寻找企业级解决方案来管理和保护工作设备上的应用程序，以确保数据安全和网络安全。

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