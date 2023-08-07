余承东官宣华为智选车纯电轿跑 搭载鸿蒙HarmonyOS 4

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:华为智选车业务的首款纯电轿跑即将问世，并将成为首个搭载HarmonyOS4的智选车。据华为余承东透露，这款纯电轿跑将采用颠覆性的设计语言，带来突破想象的轿跑体验。

这款纯电轿跑由华为和奇瑞联合打造，新品牌名为Luxeed。

据内部消息透露，该车代号为EH3，预计将在华为Mate60系列发布会上登场。华为此次与奇瑞合作推出的纯电轿跑，不仅将为智选车品类带来新的突破，也将进一步推动HarmonyOS4的应用和发展。

（举报）